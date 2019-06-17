Ставки биржевых сборов на долларовых рынках снижает Bittrex

Впервые в своей истории платформа Bittrex снижает биржевые сборы на своих долларовых рынках. Кроме того, Bittrex анонсировала запуск евро-рынков этим летом, благодаря чему клиенты площадки впервые получат возможность совершать фиатные сделки с европейской валютой.

По случаю этих нововведений Bittrex на один промо-месяц снижает сборы на рынках доллара США до 0 для мейкеров и 0,15% для тейкеров (таким образом, скидка составляет 100% и 40% соответственно). Для пользователей, которые за любой месяц с момента регистрации на Bittrex или Bittrex International совершили биржевые сделки в объеме не менее 30 000 долл. США на всех рынках (BTC, ETH, USDT или USD), сборы на долларовых рынках будут автоматически снижены до промо-ставок. По окончании акционного периода для всех аккаунтов, отвечающих указанным выше требованиям, будут действовать новые тарифы биржевых сборов на долларовых рынках Bittrex.com и Bittrex International в зависимости от объемов сделок.

Новые или существующие пользователи Bittrex с меньшим оборотом также смогут претендовать на акционные тарифы. Пользователи, предполагающие за ближайшие 30 дней совершить сделки не менее чем на 30 000 долл. США на всех рынках Bittrex при получении скидки на долларовый биржевой сбор (0% для мейкеров и 0,15% для тейкеров), могут подать запрос на включение в программу по ссылке: https://bittrex.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000426812

Период действия промопредложения (биржевой сбор 0 для мейкеров и 0,15% для тейкеров) заканчивается в среду, 3 июля, в 17:00 по PT (4 июля, 00:00 UTC). Всем пользователям, отвечающим критериям для участия в акции, по адресам электронной почты, указанным при регистрации на Bittrex, были направлены сообщения, подтверждающие их участие в акции.



