Китайский Чжэцзян непрерывно оптимизирует бизнес-климат

Первая China-CEEC Expo и Международная выставка потребительских товаров, а также 21-й Чжэцзянский инвестиционно-торговый симпозиум («мероприятия»), организуемые Министерством коммерции КНР совместно с правительством провинции Чжэцзян, будут проходить в восточно-китайском портовом городе Нинбо с 8 по 12 июня этого года. Соответствующее сообщение сделало Управление коммерции пров. Чжэцзян.

В программу мероприятий входят разнообразные активности: конференции, форумы, дискуссии по торгово-экономическим вопросах, выставки и сессии персонального обмена мнениями, ориентированные на углубление сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также способные дать новый стимул открытости региона.

Провинция Чжэцзян, расположенная на юго-восточном побережье Китая, является истинным первопроходцем китайских реформ и открытости, а также колыбелью частного сектора Поднебесной, центром внешней торговли с развитой частной экономикой. Провинция продолжает использовать политику открытости для укрепления своих экономических позиций, ускоряя создание высококлассной платформы открытости, яркими «представителями» которой и являются вышеупомянутые мероприятия.

«Являясь единственным событием национального уровня, посвященным сотрудничеству между Китаем и СЕЕС, в этом году наши мероприятия позволят в полной мере реализовать взаимодополняющие преимущества обоих регионов. Основной темой наших выставок и форумов станет торгово-экономическое сотрудничество с акцентом на импорте и глобализации», - отметил вице-губернатор провинции Чжэцзян Чжу Цунцзю (Zhu Congjiu).

Чжэцзян планирует использовать механизм сотрудничества между Китаем и ЦВЕ «17+1», и планы развития демонстрационной зоны торгово-экономического сотрудничества «17+1» для создания новой платформы сотрудничества и новой модели участия провинции в инициативе «Пояс и путь» (BRI).

Мероприятия активно стимулируют торгово-экономический обмен между Чжэцзяном, ЦВЕ и странами BRI. В 2018 году объем торговли между провинцией и странами Центральной и Восточной Европы составил 91,277 млрд юаней, что на 21,11 процентов больше, чем годом ранее. Чжэцзянские предприниматели инвестировали 1,11 млрд долл. США в 197 компаний ЦВЕ, а бизнесмены из Центральной и Восточной Европы вложили средства в 463 предприятия Чжэцзяна. Общая стоимость заключенных контрактов достигла 854 млн долл. США. Вместе с этим, объем торговли между Чжэцзяном и странами BRI составил почти 900 млрд юаней КНР, что на 12 процент больше по сравнению с предшествующим годом.

Реализация первоклассных программ открытости неотделима от внедрения высоких стандартов реформ. В конце 2016 года стал инициатором устранения бюрократических барьеров в сфере административных услуг, ускорив внедрение системы электронного правительства для бизнеса и тем самым принеся пользу не только предприятиям, но и широким слоям населения. К примеру, продолжительность процедуры таможенной очистки сократилась с 16 до 2 часов.

Региональные власти все активнее принимают меры для содействия торговле и зарубежным инвестициям, и на этом фоне бизнес-климат Чжэцзяна непрерывно оптимизируется, привлекая сюда множество предприятий с участием иностранных инвесторов. В 2018 году на территории провинции были учреждены 3 529 таких компаний, а объем прямых зарубежных инвестиций вырос на 13,9 процентов по сравнению с предыдущим годом, достигнув 12,48 млрд долл. США. В результате, регион вышел на первое место по этому показателю среди всех прибрежных провинций и городов Китая. К марту текущего года число работающих в Чжэцзяне компаний с иностранным капиталом превысило 65 000, а объем инвестиций перевалил за 700 млрд долл. США.

Одновременно с привлечением зарубежных инвестиций, власти Чжэцзяна также принимают различные меры для ускоренного развития региональных международных корпораций, содействия частным компаниям в вопросах выхода на мировые рынки и участия в глобальной конкуренции. Частные предприятия принесли в Чжэцзян иностранный капитал, дав толчок к появлению первых многонациональных корпораций с местными корнями - таких как Holley Group и Hengyi Petrochemical Group.

Активный приток зарубежных инвестиций в частные предприятия региона послужил стимулом для роста числа и масштабов реализуемых чжэцзянскими предприятиями проектов внешних капиталовложений. В прошлом году объем прямых зарубежных инвестиций чжэцзянских компаний и оборот иностранных проектов достиг 18,3 млрд долл. США и 7,3 млрд долл. США соответственно. Это очень высокий показатель в национальном масштабе. 202 таких проекта были реализованы в странах BRI, а зарегистрированный размер зарубежных инвестиций составил 3,722 млрд долл. США, что на 22,31 процент больше по сравнению с 2017-м.

В марте этого года главный законодательный орган КНР принял Закон о зарубежных инвестициях - первый в стране унифицированный базовый нормативный акт, регламентирующий управление иностранным капиталом.

Согласно заявлению официального представителя департамента зарубежных инвестиций при региональном управлении коммерции, Чжэцзян планирует использовать новый закон, упомянутые выше мероприятия и другие важные платформы открытости для оптимизации своих начинаний в сфере продвижения инвестиций.

В мае руководство региона впервые за 14 лет провело провинциальную конференцию по вопросам открытости, в ходе которой было озвучен план превращения Чжэцзяна в центр концентрации иностранного капитала, рыночный источник высококлассных внешних инвестиций и первоклассный предпринимательский хаб. Реализовать эту инициативу планируется уже к 2020 году.

«Открытость Чжэцзяна на сегодняшний день можно с уверенностью назвать новой отправной точкой», - отметил глава Управления коммерции пров. Чжэцзян Шэн Цюпин (Sheng Qiuping).

«Власти региона будут прилагать усилия к созданию высококачественной платформы для обширных консультаций, сотрудничества и совместного пользования плодами коллективной работы. Неуклонно соблюдая высочайшие международные стандарты, Чжэцзян будет всеми силами формировать передовую бизнес-среду для продвижения первоклассного развития экономики региона с высокой степенью открытости», - добавил он.



