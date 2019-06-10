Запуск нового проекта FastTrack готовит Huobi Global

13 июня держатели Huobi Token примут участие в прямом голосовании за выбор следующей монеты для регистрации на Huobi Global.

На следующей неделе Huobi представит свою инновационную программу Huobi FastTrack сразу с пятью монетами: Origo (OGO), Atlas Protocol (ATP), Fusion (FSN), NKN (NKN) и Skrumble Network (SKM). Используя собственный токен платформы, Huobi Token (HT), ее пользователи смогут путем голосования выбрать ту монету, которую они хотели бы видеть на Huobi Global. Все проголосовавшие за победившую монету смогут как минимум частично обменять свои голоса на новый токен по ставкам приблизительно на 50% ниже рыночных.

"Мы неизменно придерживаемся концепции как можно меньшего количества барьеров между пользователями и желаемыми моделями торговли цифровыми активами, - отметил глава маркетингового департамента Huobi Group Росс Чжан (Ross Zhang). - И Huobi FastTrack, по сути, представляет собой естественное развитие этой концепции. Кроме того, FastTrack дает нам отличную возможность вознаградить преданных держателей HT, предоставив им шанс получить новые высококачественные токены по дисконтной цене и одновременно открыв доступ к отличным проектам. К тому же, эта программа дает еще один вариант использования НТ, что служит приятным бонусом".

О проектах

Origo (OGO) - инновационный проект, ориентированный на защиту личной информации и поддерживающий как частные транзакции, так и конфиденциальные смарт-контракты. При поддержке таких партнеров, как Polychain Capital, Origo функционирует как частная наличная валюта, являясь аналогом ZCash, Monero и Grin, и одновременно имеет собственную "цену газа", как у Ethereum, обеспечивающую возможность работы с частными смарт-контрактами.

Команда Atlas Protocol (ATP) работает над созданием первой в мире интерактивной рекламной и маркетинговой платформы на базе блокчейна. Проекту, инициированному бывшими сотрудниками Google, уже удалось привлечь свыше 3 млн долл. США от таких влиятельных финансовых учреждений, как Soft Bank, China Venture Capital, Baidu Ventures, Fenbushi Digital и DHVC.

Проект Fusion (FSN) ориентирован на создание интероперабельной инфраструктуры нового поколения для международной децентрализованной среды. Предоставляя компаниям и разработчикам инновационную открытую технологию, необходимую им для создания приложений с временными и ценностными критериями, Fusion делает финансовые транзакции доступнее, эффективные и прозрачнее, чем это было возможно раньше.

NKN (NKN) - протокол и экосистема сетевого взаимодействия P2P принципиально нового типа на базе инновационного публичного блокчейна. Окончательная цель проекта, реализуемого при поддержке столь авторитетных консультантов, как д-р Утфильд Диффи (Whitfield Diffie) и д-р Стивен Вольфрам (Stephen Wolfram), заключается в построении децентрализованного Интернета, предоставляющего всем и каждому безопасный, недорогой и повсеместный сетевой доступ.

Skrumble Network (SKM) - инновационный публичный блокчейн, оптимизированный под нужды безопасных коммуникационных соединений, транзакций и децентрализованных приложений. Проект предоставляет разработчикам коммуникационный уровень для интеграции в любой прикладной сценарий. Характеризуясь отсутствием промежуточного звена или централизованного хост-сервера, осуществляющего цензуру, блокирование и манипуляции с данными, блокчейн Skrumble Network и децентрализованные приложения на его базе ориентированы на демократизацию коммуникационного процесса в глобальном масштабе.

Как работает Huobi FastTrack?

HuobiGlobal будет ежемесячно представлять пять проектов для листинга в Huobi FastTrack. В ходе еженедельного голосования, пользователи платформы, используя имеющиеся у них монеты HT, смогут отдавать желаемое количество голосов за тот или иной проект. Каждую неделю проект, получивший наибольшее количество голосов, будет зарегистрирован на Huobi Global. Регистрация будет происходить непосредственно в день голосования. Открытые торги с участием токена победившего проекта будут открываться по окончании еженедельной сессии голосования, с одновременным формированием торговых пар между победившей монетой и USDT, BTC и HT.

Кроме того, как минимум часть голосов владельцев НТ, проголосовавших за проект-победитель недели, будет автоматически обмениваться на победивший токен по ставке приблизительно на 50% ниже рыночной. Кроме того, 10 счастливчиков из числа проголосовавших смогут обменять все свои голоса, оплаченные в НТ, на победившую монету. Остальные получат возможность приобрести новые токены со скидкой пропорционально количеству отданных ими голосов и в зависимости от наличия доступных монет.

Любой проект, ни разу не получивший большинство голосов пользователя за определенный месяц, будет автоматически переноситься на следующий месяц. Проект, не получивший большинства голосов на протяжении двухмесячного периода, выбывает из программы Huobi FastTrack.

Чтобы принять участие в каком-либо из этапов программы, пользователи Huobi должны иметь на своем счету как минимум 1000 НТ. Причем сумма средств на счету не должна опускаться ниже этого минимума за весь период, прошедший с предыдущего этапа до текущего, что, как правило, составляет одну неделю. Поскольку FastTrack является обновленной версией Huobi PrimeLite, дата запуска первого этапа FastTrack будет отсчитываться с 9 мая, когда стартовал последний этап Prime Lite.

Все токены HT, использованные на этапе голосования и в последствии не примененные в ходе торгов, будут возращены владельцам по окончании этапа Huobi FastTrack. Монеты, использованные победившими участниками голосования для приобретения токенов, сгорают.



