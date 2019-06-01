Участником многомиллионного проекта в Индонезии станет блокчейн-фирма PLMP Fintech

Сингапурская блокчейн-компания PLMP Fintech, Управление зоны и порта свободной торговли Батам и индонезийская фирма Central Distribusi Batam подписали протокол о намерениях реализации многомиллионного проекта в партнерстве с Министерством торговли. Проект направлен на комплексное реформирование логистического сектора страны, начиная с крупнейшего острова индонезийской провинции Риау.

Пилотный этап проекта предполагает внедрение в порту Батам разработанного PLMP Fintech блокчейн-протокола Creatanium с целью стандартизации процессов проведения аукционов на сельскохозяйственную продукцию среди покупателей и продавцов. «Обе стороны процесса лишь выиграют от упрощенной процедуры, предполагающей открытое и прозрачное предложение цен и проведение последующих торгов», - отметил региональный менеджер компании-разработчика Клейтон Онг (Clayton Ong), который в дальнейшем будет контролировать расширение проекта в других регионах Индонезии.

Одна из самых многонаселенных стран мира со сложным географическим ландшафтом, состоящим из тысяч больших и маленьких островов и гектаров непроходимых джунглей, Индонезия способна наилучшим образом использовать платформу отслеживания сделок на базе блокчейна, превращая трудоемкую цепочку поставок в эффективный механизм снабжения. «Наши решения обеспечат круглосуточное обновление информации о точном местонахождении перемещаемых товаров для предотвращения задержек и оптимизации всего процесса», - пояснила соучредитель PLMP Fintech Ким Ки (Kym Kee) в ходе презентации.

Индонезийский логистический сектор оказывает значительное влияние на национальный ВВП, а транспортные затраты могут в два раза превышать показатели соседних стран, демонстрируя столь же всеобщий дисбаланс в масштабах страны. Учитывая, что недостаточно развитая транспортная инфраструктура и дефицит поставок товаров в определенных регионах приводят к росту цен на такие базовые продукты, как рис и сахар, блокчейн-решения PLMP Fintech способны обеспечить прозрачность и отслеживаемость, необходимые для выравнивания ситуации.

Проект является частью концепции PLMP Fintech, ориентированной на создание мощной блокчейн-экосистемы с использованием уникального протокола компании, а также диверсифицированного источника доходов от технологических решений и цифровых активов. При поддержке ряда проектов, уже активно реализуемых по всей Юго-Восточной Азии, включая новейшее начинание в порту Батам, стимулируемая высокой степенью уверенности рынка цифровая валюта Creatanium менее чем за год с момента своего запуска в мае 2018-го превзошла уровень паритета с американским долларом.



