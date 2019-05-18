Стабильный доход от майнинга обеспечит новая версия Cudo Miner

Последняя версия Cudo Miner, приложения для майнинга криптовалюты, стала доступна в России. Это майнер с графическим интерфейсом пользователя, упрощающий получение стабильного дохода от майнинга благодаря многофункциональному и высокоавтоматизированному программному обеспечению.

CudoOS представляет собой отдельную операционную систему (ОС), включающую все необходимое программное обеспечение для запуска фермы на графическом процессоре с образа диска. Она распространяется параллельно с устанавливаемым программным обеспечением Cudo Miner, предлагая все его функции, включая встроенное тестирование производительности системы, разгон и опцию интеллектуального переключения ресурсов на майнинг наиболее прибыльной криптовалюты исходя из сложности майнинга и рыночных условий.

Оптимизированная для 4GB CudoOS может запускать ферму на графическом интерфейсе напрямую с USB-флешки, позволяя экономить на покупке внутреннего жесткого диска. Кроме того, ее можно использовать для быстрого восстановления неисправной фермы или устанавливать на жесткий диск, когда внутренний жесткий диск доступен. Сборка основана на Ubuntu Linux с предустановленными драйверами для AMD и NVIDIA. Для ускорения установки можно автоматически зарегистрировать несколько ферм для майнинга на одной веб-консоли владельца учетной записи через сервер с протоколом динамической настройки хостов (DHCP), которым, как правило, является обычный роутер. Это позволяет владельцам ферм отслеживать свои заработки и эффективность майнинга, а также управлять своими фермами с веб-консоли.

Пит Хилл, директор по развитию партнерской сети в «Cudo Miner», прокомментировал: «Наша цель – сделать майнинг настолько простым, насколько это возможно, но один тот факт, что технически вы можете майнить, введя запрос в командную строку, не означает, что вы должны так делать. Cudo Miner автоматически обновляет сторонние майнеры и функции при появлении каждой новой версии, например, он стал одним из первых, поддерживающих Grin, а совсем недавно появились функции повышения эффективности майнера T-Rex и оптимизации Bminer. Это означает, что пользователи могут быстро протестировать производительность и разогнать свои фермы так, как хотят, с графического интерфейса, а затем оставить свои фермы продуктивно майнить, в то время как они сами будут фокусироваться на более важных вещах.»

Хилл добавил: «Теперь российские пользователи, владеющие несколькими фермами, могут использовать CudoOS для того, чтобы следить за состоянием своего оборудования, внедрять новые шаблонные конфигурации и получать информацию об ожидаемых заработках удаленно, с веб-консоли. Кроме того, владельцы ферм могут отслеживать свои хешрейты и заработки на монету откуда угодно, как суммарно, так и графически на устройство».

Кроме того, пользователи могут выбрать монету выплат, в которую будут автоматически конвертироваться монеты, которые они майнят, и вручную настраивать свои фермы на майнинг одной монеты и выплаты в той же монете, например, на майнинг Ravencoin или Grin и хранение средств в этой же криптовалюте. В последней версии Cudo Miner 0.17 есть возможность вывода средств в Grin, и это одна из многих поддерживаемых криптовалют выплат, среди которых Bitcoin, Ethereum, Monero, Ethereum Classic и Ravencoin.

На данный момент Cudo Miner 0.17 доступен как установочный пакет для Windows, Linux, macOS и нового ISO-образа CudoOS. В нем доступны функции удаленного управления в консоли, позволяющие пользователям контролировать любое подключенное устройство и управлять им, проверять состояние (температуру, память, использование, использование мощности, скорость работы вентилятора, тактовую частоту графического процессора, частоту памяти) и составлять графики заработков на монету на устройство. Cudo Miner рассчитывает заработки на основе долей, полученных от пула, а не на основе хешрейта, сообщенного майнером, благодаря чему данное программное обеспечение наиболее точно подсчитывает заработки.

Последняя версия поддерживает майнер T-Rex для майнинга Ravencoin на видеокартах NVIDIA и дополнительные расширенные настройки для оптимизации Bminer, быстрого и высоко оптимизированного майнера криптовалюты, работающего на современных графических процессорах.



