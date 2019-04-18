CryptoHound сделала процесс анализа криптовалютных операций менее сложным

Процесс анализа криптовалютных операций становится менее трудоемким. Пользователи могут возобновить процесс блок-анализа в любой момент времени без привлечения лишнего инструментария. К другим функциональным свойствам, обеспечивающим экономию времени, относятся возможности автоматического заполнения всех полей, а также фильтр «местное время» для получения более точных выписок.

Процесс контроля за блокчейн-адресами также стал менее запутанным. Вновь добавленный функциональный элемент «адресная книга» делает их легкодоступными на будущее. Присвоение имен может быть сохранено в нескольких щелчках.

К нововведениям этого месяца также относятся четыре новых вида анализа операций с токенами ERC-20. CryptoHound могут использовать поиск по токену ERC-20, список владельцев, знакомство с графиками, цены и объемы по всей истории транзакций по отдельно взятому токену.

Наконец-то был внесен ряд существенных изменений в оформление интерфейса. Эти изменения сосредоточены на главной странице и странице входа в систему.

«Вскоре появится и множество других существенных изменений», - представил руководитель отдела предпродажи ORS Group Фабрицио Фонтана (Fabrizio Fontana). - «Мы должны быть очень близки к тому, чтобы стать излюбленным объектом крипто-торговли, аналитики или энтузиаста, желающим получать расширенные аналитические материалы по криптовалютной тематике, сопоставимым с теми, которые предоставляются в рамках дорогостоящих инструментов, предназначенных для корпоративных сегментов».



