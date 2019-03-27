Руководство OKEx провело встречу с экспертами в Великобритании

Пополнив британским фунтом (GBP) перечень валют, доступных пользователям фиатно-криптовалютной торговой платформы формата C2C (клиент-клиент), руководство ведущей мировой биржи цифровых активов OKEx со штаб-квартирой на Мальте посетило Великобританию, чтобы вместе с группой технологических экспертов обсудить возможности и перспективы для развития блокчейна в стране. Мероприятие по налаживанию деловых связей состоялось вчера вечером в Лондоне.

В ходе обмена экспертными мнениями лидеры криптовалютной сферы провели углубленный информативный диалог, посвященный препятствиям для внедрения криптовалют в Великобритании. Участники дискуссии, в число которых вошли генеральный директор NapoleonX Стефан Ифра (Stephan Ifrah), основатель The Crypto Clubs Джек Пауэр (Jack Power), генеральный директор Coin Burp Пит Вуд (Pete Wood), генеральный директор и основатель Stasis Георгий Клумов, а также генеральный директор и соучредитель Swarm Fund Филипп Пипер (Philipp Pieper), отметили, что стабильный правовой климат имеет ключевое значение для следующей волны роста на рынке цифровых активов. Блокчейн-технологии продолжают свою экспансию как в Великобритании, так и по всему миру, требуя незамедлительных мер по ускоренной разработке и внедрению нормативно-правовой базы.

С2С-трейдинг на рынке британского фунта (GBP)

Развивая мысль лидеров криптовалютной сферы, необходимо отметить, что платформа С2С-трейдинга от OKEx поддерживает Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). После прохождения процедуры верификации KYC 1-го уровня трейдеры получают статус авторизованных торговцев и право открывать заявки, а затем подключают свой аккаунт к действующему счету в британском банке и номеру мобильного телефона.

Приглашаем всех желающих в ряды трейдеров OKEx - совершайте эффективные сделки при поддержке высококлассного сервиса

Авторизованные торговцы С2С-платформы OKEx пользуются рядом уникальных привилегий. Например, они получают эксклюзивные права на свободную рекламу для поддержки эффективного трейдинга, отличительный знак (синюю метку), официально подтверждающий их статус проверенных трейдеров, а также доступ к индивидуальному клиентскому сервису, позволяющему решать любые вопросы в кратчайшие сроки. «Нам очень нравится наблюдать за расширением криптовалютного сообщества. Великобритания входит в число мировых лидеров по темпам роста криптовалютной сферы. Отмечая столь значительный потенциал, мы хотим удовлетворить потребности регионального рынка и именно поэтому внедрили поддержку GBP на нашей С2С-платформе, - прокомментировал операционный директор OKEx Энди Чанг (Andy Cheung). - Невзирая на неопределенность ситуации с брекситом, мы с оптимизмом оцениваем перспективы криптовалютного рынка, способного стать новой экономической возможностью для евро и фунта».

Бонусы за сделки с фунтами на C2С-платформе

Биржа OKEx представит промо-акцию по случаю запуска сервисов трейдинга с использованием британского фунта на C2C-платформе. По условиям стартующей 26 марта 2019 года акции, первые 200 трейдеров с совокупной продолжительностью размещения заказов на рынке GBP не менее 8 часов получат вознаграждение в размере 10 USDT.

Для участия в акции трейдерам необходимо просто разместить заявку на покупку и продажу с использованием фунта стерлингов (в любой торговой паре) и накопить более 8 часов размещения заказов на протяжении периода промо-кампании. Бонус будет зачислен на счета трейдеров OKEx к 12 апреля 2019 года.



