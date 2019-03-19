Strategie par ondulation

La stratégie du robot par ondulation consiste à profiter des variations dans les deux sens du marché.Le robot va profiter dans une premier temps de la phase haussière du marché puis profitera de la phase baissière dans un deuxième temps.

L'efficacité de ce robot va se vérifier sur les ondulations des cours à moyen terme avec des prises de positions minimes afin de respecter un money management rigoureux.

L'algorithme se concentre sur une paire de devise extrêmement liquide comme l'EUR/USD connue pour sa bonne élasticité des ondulations régulières sur le marché.

Ce robot est adapté aux investisseurs professionnels qui souhaitent obtenir un niveau de risque très modérée.