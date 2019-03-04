Algomarkets

Le site a été créé par un club d'ingénieurs francophones qui exercent en tant qu'apporteur d'affaire dans le trading automatique MT4. Depuis notre lancement, nous sommes à ce jour une équipe de 5 traders passionnés des marchés ayant pour mission la professionnalisation du trading chez les investisseurs privés.

Notre site est spécialisé sur tout type de stratégies de trading privilégiant l'analyse technique des graphiques. Le marché du robot trading Mt4 ou robot trading forex connait un très fort développement auprès des investisseurs désirant faire fructifier leur capital avec un minimum de risque. Nous offrons une large gamme de licences de trading en fonction du profil des traders.

NOTRE EXPÉRIENCE

Choisir nos services, c'est assurer des rendements réguliers et sécurisés à la portée du plus large public. Les débutants pourront alors se familiariser avec le trading en ligne sans subir de perte totale du capital.

NOTRE RÔLE

Nous nous engageons à créer l’expérience la plus conviviale de trading pour tous nos traders avec une rentabilité maximale. Nous nous efforçons d’apporter la technologie la plus avancée et à développer de nouveaux outils pour permettre aux particuliers de trader avec confiance et succès. Nos partenaires brokers forex sont régulés et ne sont en aucun cas en conflit d'intérêt avec leurs clients.

NOS OBJECTIFS

Nous nous efforçons d’être à l’avant-garde de l’industrie du trading forex en offrant à nos traders la dernière technologie et les opportunités les plus rentables de l’industrie. Le succès de nos traders est notre priorité principale et notre activité en expansion continue est la preuve de votre réussite. Notre objectif est de rendre le trading en ligne profitable pour chacun d’entre vous.​



