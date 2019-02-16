FastMatch и Дмитрий Галинов подписали мировое соглашение

Ведущий оператор рынка валютной наличности FastMatch, Inc. и его основатель и бывший генеральный директор Дмитрий Галинов сообщили о достижении мирового соглашения по иску, поданному г-ном Галиновым против FastMatch и материнской компании Euronext US. По условиям соглашения, ни одна из сторон не признает ответственности или факта правонарушения.

Мировое соглашение соответствует интересам компании, ее сотрудников и клиентов. Генеральный директор FastMatch Кевин Вольф, заменивший на этом посту Дмитрия Галинова, продолжает концентрировать усилия предприятия на обслуживании международной клиентской базы и развитии бизнеса. Г-н Галинов покинул компанию 6 июня 2018 года и на сегодняшний день занимается иными видами деятельности.



