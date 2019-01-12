SDUSD – первая обеспеченная залогом стабильная монета на базе NEO от Alchemint

Фонд Alchemint Foundation представил SDUSD в стремлении продемонстрировать важность стейбл-коинов на волатильном рынке путем предоставления трейдерам стабильной валюты в качестве страхования от колебаний рынка с привязкой SDUSD к доллару по курсу «1 к 1». Монета SDUSD дебютировала на платформе Alchemint 22 декабря 2018 года, а базовая трейдинговая пара была запущена на Switcheo - первой децентрализованной биржевой площадке на базе NEO.

2018-й год стал свидетелем расцвета проектов стейбл-коинов, обеспеченных долларами США и инициированных такими авторитетными компаниями, как Paxo (PAX), Gemini (GUSD) и Coinbase/Circle (USDC). Все эти монеты предоставляют трейдерам средства сохранения капитала в волатильных рыночных условиях. В отличие от стабильных монет, обеспеченных IOU, выпуск SDUSD осуществляется через SAR (смарт-резерв активов), где NEO «избыточно обеспечивается» при минимальной ставке в 150% на каждый SDUSD, что гарантирует стабильность монет относительно доллара США (1 SDUSD = 1 долл. США), благодаря обеспечению NEO посредством смарт-контрактов на базе этой криптовалюты. Alchemint поощряет своих пользователей поддерживать стабильность цен, предлагая им возможность приобретать NEO по ценам ниже рыночных за счет участия в ликвидации небезопасных позиций, обеспеченных залогом.

«Мы приложим все усилия для продвижения SDUSD и сделаем нашу валюту популярным стейбл-коином среди децентрализованных приложений (dApps), торговых платформ и частных пользователей», - заявляет генеральный директор Alchemint Чжан Тин (Zhang Ting).

Это стремление поддерживают и все члены международной девелоперской команды NEO, выражая твердую уверенность в том, что стейбл-коины вроде SDUSD обеспечивают важную инфраструктуру для экосистемы NEO. Задача SDUSD - стать своеобразным мостом, соединяющим экономику блокчейна с реальной экономикой посредством циркуляции фиатных валют между децентрализованными приложениями и обеспечивающим надежность платежей и управления активами за счет стабильной привязки к американскому доллару.

SDUSD зарегистрирована и на площадке Switcheo, - первой децентрализованной бирже и самом популярном dApp-приложении в блокчейне NEO. Пользователи Switcheo могут обменивать SDUSD на NEO и другие цифровые активы на бирже Switcheo Exchange.

«Switcheo рада сообщить о сотрудничестве с Alchemint. Мы уверены, что с появлением SDUSD в числе наших базовых пар, трейдеры получат возможность застраховать свои активы от волатильности рынка», - отметил директор по работе с клиентами Switcheo Network Джек Юй (Jack Yeu).

После запуска пользователи могут принимать участие в эмиссии SDUSD путем обеспечения своих активов NEO на Alchemint и совершения трейдинговых операций с ними на площадке Switcheo Exchange.

Alchemint - первая обеспеченная залогом стабильная монета в блокчейне NEO, котирующаяся на платформе Switcheo Exchange.



