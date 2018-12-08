Появление Perpetual Swap – достижение важной вехи для OKEx

Ведущая мировая биржа цифровых активов OKEx со штаб-квартирой на Мальте сообщила о запуске нового производного инструмента Perpetual Swap (бессрочный своп), сделав колоссальный шаг вперед к укомплектованию своего ассортимента криптовалютных финансовых продуктов. Новый продукт дает пользователям OKEx возможность выполнять бессрочный своп, фьючерсные контракты и транзакции продажи на условиях спот с маржой и левериджем с помощью единой площадки. Сделки бессрочного свопа будут официально доступны на OKEx с 01:00 (GMT +9) 11 декабря 2018 года.

Perpetual Swap - равноправный, виртуальный производный продукт от OKEx, позволяющий трейдерам делать предположения относительно направления колебания цен на цифровые активы вроде Bitcoin. Этот механизм очень похож на фьючерсный контракт, но без срока действия, а расчеты по такому свопу производятся ежедневно. Каждый своповый контракт имеет номинальную стоимость в биткоинах, эквивалентную 100 долларам США. Пользователи могут выбирать долгую позицию, дабы выиграть от повышения стоимости цифрового актива, или короткую позицию, извлекая прибыль из снижения цены такого актива с левериджем до 100х.

Инструмент Perpetual Swap от OKEx имеет следующие особенности по сравнению с фьючерсными контрактами: отсутствие срока действия - позиции могут удерживаться неограниченный срок;трейдинг в пределах базового информационного индекса - в отличие от фьючерсных контрактов, которые, как правило, торгуются по различным расценкам на спотовом рынке; уровень левериджа - от 1 до 100x; отслеживание цены на спотовом рынке посредством механизма финансирования.

Кроме того, в число других преимуществ для пользователей входят: механизм «Mark Price (регистрация цены)» позволяет избежать ненужной ликвидации; низкие комиссионные платежи по сравнению с другими аналогичными продуктами на рынке; быстрые расчеты - свопы оплачиваются ежедневно с возможностью ежедневного вывода прибыли; система частичной ликвидации - минимизация рыночного влияния в ходе принудительной ликвидации; система многоуровневой маржи позволяет трейдерам регулировать уровень левериджа в зависимости от степени их готовности к риску и рыночной конъюнктуры.

Директор по вопросам финансовых рынков OKEx г-н Ленникс Лай (Lennix Lai) отметил: «Появление этого продукта знаменует достижение важной вехи для OKEx. Запуск функции бессрочного свопа наглядно продемонстрировал наше неизменное стремление создавать комплексную финансовую экосистему на базе блокчейна и криптовалюты. Благодаря Perpetual Swap, инвесторы и трейдеры могут выбирать продукты, что наилучшим образом отвечает их трейдинговым и хеджинговым стратегиям. Однако мы хотим напомнить нашим пользователям, что учитывая высокий уровень левериджа, реализация стратегий контроля рисков имеет столь же важное значение в процессе трейдинга».