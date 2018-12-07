Tips Menjadi Seller di MQL5 - Agar Tahap Verifikasi di setujui

Assalamualaikum semuanya,

MQL5 sudah lama hadir, dan mql5 merupakan salah satu tempat bagi trader yang ingin berbagi informasi signal trading, alih - alih sharing dalam teknik trading, MQL5 dapat digunakan untuk berbagi manfaat. baik bagi para seller signal / master trade. bagi para newbie / orang awam / pemula yang ingin merasakan manisnya berinvestasi di forex maka memfollow / mengcopy transaksi trader professional merupakan salah satu solusi.





adapun manfaat dari MQL5 dapat penulis simpulkan :

a. sebagai seller signal / Master trade, mendapatkan pendapatan tambahan berupa biaya subscribe yang dibayarkan follower ke seller signal / master trade yang transaksinya ingin dicopy / difollow.

b. sebagai follower dapat mencopy seluruh strategi / transaksi master trade atau seller signal sehingga dapat dengan mudah menghasilkan keuntungan berinvestasi di pasar forex.





adapun beberapa hal yang harus kita lakukan jika ingin menjadi seller signal atau follower di MQL5,





a. sebagai seller signal anda harus memverifikasi data diri anda dengan meng-upload paspor atau identitas lainnya, dan file kedua anda harus mengupload foto diri anda dimana foto tersebut diambil bersamaan dengan QR Code yang ada pada akun MQL5 anda, contoh :

* maaf QR code saya kasih tanda merah agar tidak disalah gunakan, tetapi untuk yang anda upload jangan di merahkan

tips agar akun di approve :

1. ikuti segara instruksi yang sebutkan pada halaman verifikasi tersebut, ketika penulis melakukan verifikasi pada akhir november 2018, penulis ingat ada beberapa hal yang harus di perhatikan :

- pihak mql5 menyarakan untuk menggukan kamera yang baik dengan minimal kamera 5 Mega pixel keatas,

- gambar baik itu QR code dan wajah kita jangan sampai blur begitu juga identitas kita yang lain seperti paspor atau identitas yang lain jgn blur pada saat pengambilan fotonya

- tenggang waktu agar verifikasi kita di approve itu memang benar-benar 10 hari kerja (tidak termasuk hari libur dan sabtu minggu)

- gunakan data yang valid jangan yang di edit

2. bersabar dalam menunggu verifikasi





b. adapun sebagai follower tidak diharuskan untuk memverifikasi akun anda, tetapi hal yang penting harus diperhatikan adalah anda harus bisa melakukan deposit ke akun MQL5 anda untuk memfollower seller signal atau master trade yang jasanya berbayar.





c. kenapa harus menggunakan seller signal / master trade yang jasanya berbayar bulanan? karena di MQL5 untuk yang berbayar bulanan sudah dipastikan menggunakan akun Real (akun asli bukan demo), apa jadinya jika master trade anda menggunakan akun demo ? hehe

tetapi saya tidak menyakan semua seller signal / master trade fee yang gratisan itu menggunakan akun demo, ada juga yang menggunakan akun real, karena di MQL5 ketika kita mendaftarkan akun untuk menjadi seller signal / master trade maka akan ada pilihan berapa fee yang ingin kita terapkan, bisa juga kita buat free, tetapi jika kita mendaftar menggunakan akun demo tidak ada pilihan berapa fee yang ingin kita cash ke follower kita.





d. Pada saat tulisan ini dibuat untuk melakukan deposit di MQL5 ada beberapa pilihan seperti gambar dibawah :

seperti yang kita lihat bersama pada sudut kanan atas, penulis sudah melakukan deposit ke akun MQL5 sebesar $30 usd, penulis melakukan deposit pada saat itu ketika akun MQL5 belum di verifikasi menggunakan paspor dan photo with QR code, tetapi deposit tetap berhasil dilakukan secara instan menggunakan paypal.

e. adapun saat ini diindonesia penulis juga sedang mengembangkan platform copy trade atau social trade yang resmi di Indonesia, dimana platform copy trade / social trade yang penulis kembangkan tersebut adalah penggabungan antara beberapa platform yang sudah ada saat ini seperti zulutrade, myfxbook dan mql5 serta dari beberapa sistem copy trade dari broker. penulis ingin memudahkan masyarakat indonesia jika ingin menggunakan jasa copy trade tetapi tidak punya data diri seperti paspor akun paypal atau syarat2 yang diperlukan di dunia international, karena penulis mengembangkan platform yang sistem verifikasinya mengikuti kebiasaan kita di indonesia. adapun jika para pembaca ingin meng-akses platform dari penulis dapat di buka di website socialtrade dot id,





Demikianlah tuliasan ini dibuat dan semoga ada manfaatnya.

Wassalam

Joi Maradoni Ginting

Depok, 8 Desember 2018

CEO Socialtrade



