Бывший технический директор Huobi Global сообщил о запуске платформы BHEX

Бывший технический директор Huobi Global Джеймс Цзю (James Ju) в ходе недавно состоявшейся пресс-конференции в Китае сделал краткий анонс новой платформы для торговли криптовалютными активами BHEX. Создателям площадки BHEX, позиционируемой как революционный блокчейновый проект, в рамках этапа привлечения частных венчурных инвесторов удалось получить 15 млн долл. США от ведущих отраслевых организаций, включая Huobi. Кроме того, проект BHEX привлек свыше 70 криптовалютных фондов, а первоначальная сумма подписки на токены площадки была превышена в четыре раза. Для участия в процессе стратегического инвестирования токен-фонда руководство BHEX выбрало 40 организаций, включая DHVC, Dfund, BlockVC и Genesis Capital. После официального запуска BHEX.COM, запланированного на конец ноября 2018 года, платформа будет предоставлять безопасные, профессиональные и эффективные сервисы криптовалютного трейдинга клиентам по всему миру.

Основатель BHEX Джеймс Цзю (James Ju) является успешным предпринимателем. До того, как возглавить процесс создания новой платформы, г-н Цзю занимал должности вице-президента по технологическим вопросам компании X Financial и технического директора Huobi Global. Джеймс Цзю помог X Financial (XYF) выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), а в роли технического директора Huobi Global он приобрел обширный опыт разработки блокчейн-технологий, проектирования трейдинговых систем и создания инновационных продуктов.

Еще одной ключевой персоной в составе руководства BHEX является ее управляющий директор ТайлерВу (Tyler Wu). Ранее г-н Ву занимал аналогичную должность в созданном им с нуля сингапурском подразделении Huobi. В этой роли oh отвечал за коммерческую деятельность криптобиржи в Юго-Восточной Азии. Тайлер является специалистом по валютным операциям. В сферу его компетенции входит открытие филиалов BHEX в Сингапуре, США и Великобритании с целью превращения платформы в крупное международное предприятие.

«Учредители BHEX имеют опыт работы в первоклассных технологических и финансовых компаниях, включая Google, Alibaba, Tencent, Baidu, Barclays Capital и Société Générale. Это ведущие специалисты в сфере финансов, блокчейна и высоких технологий. Диверсифицированная команда руководства BHEX, в состав которой входят представители разных отраслей и стран, поможет площадке в ближайшем будущем стать конкурентоспособным игроком в глобальной блокчейн-индустрии», - прокомментировал Тайлер Ву.

«BHEX внедряет революционные технологические концепции и криптографический дизайн в область торговли криптовалютными активами, что приводит к радикальному изменению текущей модели с переходом от централизованных биржевых платформ к децентрализованным. В основные задачи BHEX входит предоставление доступа к криптовалютным активам, а также кастодиальных и клиринговых услуг с применением блокчейновых технологий, стандартизация отраслевой экосистемы и обеспечение по-настоящему децентрализованного обращения блокчейновых активов, их ответственного хранения и клиринга», - добавил он.

В ходе пресс-конференции Джеймс Ву заявил, что по окончании процесса разработки технология Bluehelix, положенная в основу проекта BHEX, станет общедоступной.

«Децентрализованные криптографические алгоритмы, блокчейн и технология Bluehelix позволяют платформе BHEX использовать многоузловую ДАО, формируя независимую платформу депонирования и клиринга криптовалютных активов под управлением сообщества. Команда BHEX также разработала открытый продукт SaaS - BHOP. С его помощью мы можем использовать нашу основную трейдинговую технологию для предоставления мировым криптовалютным биржам и брокерам первоклассных сервисов разработки специализированного программного обеспечения», - поделился г-н Ву с прессой.

Он также сообщил присутствовавшим на пресс-конференции представителям СМИ о завершении процесса разработки проекта децентрализованного криптографического депозитария и успешном экспериментальном подтверждении технических кодов Blue Helix с получением соответствующего технологического патента.



