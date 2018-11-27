Международная выставка ISLE-2019 состоится 3 марта в Гуанчжоу

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2019 (International Signsand LED Exhibition (ISLE)) будет проходить 3-6 марта в секторе В выставочного комплекса Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. Мероприятие станет первоклассной площадкой для демонстрации передовых технологий в данной отрасли.

Общая площадь предстоящей сессии ISLE увеличится до 120 000 квадратных метров, что в полной мере соответствует масштабному росту индустрии наружной рекламы и светодиодного оборудования. Кроме новых выставочных категорий и расширенного ассортимента передовых продуктов в рамках ISLE будет проходить вспомогательная Выставка технологий и прикладных решений для коммерческих мониторов с широким спектром светодиодных дисплеев/осветительных приборов, рекламных вывесок и сопутствующего оборудования от лидеров рынка.

«По нашим прогнозам, в этом году в выставке примут участие свыше 200 000 гостей и 1 800 экспонентов из всех уголков земного шара, - отметил директор ISLE ЛИ ИНЦЗЕ (LI YINGJIE). - На этот раз экспозиция будет более разнообразной, чем в ходе предыдущих сессий нашего мероприятия. Свою продукцию на выставке продемонстрируют представители всех звеньев отраслевой цепочки, что позволит сделать ISLE комплексной площадкой для закупок. Надеемся, что наша выставка и дальше будет предоставлять участникам и гостям обширные возможности для продвижения международной торговли».

За четыре года своего существования ISLE сумела завоевать статус отраслевого лидера в сфере светодиодного оборудования, рекламных мониторов, цифровых табло и бигбордов. В 2019 году на мероприятии с тематическим названием «Большая реклама» будут представлены не только широкоформатные дисплеи, аудиовизуальные технологии и LED-продукция от ведущих производителей, но и новые категории - 3D-печать, «умные» вывески, оборудование для коммерческих конечных потребителей, экологически безопасные материалы для организации экспозиций и услуги вендоров в выставочной отрасли.

Экспозиция ISLE 2019 будет разделена на следующие зоны:

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования: струйная печать; цифровые табло и лайтбоксы; 3D-печать и интеллектуальные системы гравировки; экологически безопасные материалы и вендор-услуги для организации экспозиций; смарт-медиа/смарт-ритейл и интеллектуальные терминалы.

Выставка технологий и прикладных решений для коммерческих мониторов: технологии и прикладные решения для светодиодных дисплеев; крупноформатные мониторы; технологии светодиодного освещения.

Кроме того, в программу ISLE войдут Международный фестиваль рекламы в Гуанчжоу и ряд международных саммитов и форумов по обмену опытом и обсуждению тенденций развития отрасли с участием ведущих ученых, экспертов и профессиональных покупателей.



