Листинг токена платформы смарт-контрактов GoChain осуществляет CoinAll

Платформа смарт-контрактов нового поколения GoChain сообщила о своем листинге на CoinAll (coinall.com) - первой партнерской бирже OKEx. Депозиты в токенах GO будут доступны с 17:00 12 ноября (по гонконгскому времени, UTC +8).

GoChain - гибкий блокчейн на базе Ethereum, поддерживающий смарт-контракты и распределенные приложения с высокой производительностью при небольших затратах. Этот блокчейн решает проблему масштабирования Ethereum и дает разработчикам децентрализованных приложений и смарт-контрактов возможность подъема и перехода от Ethereum к GoChain со 100-кратным повышением производительности. Показатель ETH составляет 13 транзакций в секунду (tps), для NEO он равен 33, а для GO - целых 1 300 tps при гораздо меньшем объеме потребляемой энергии.

Технический директор GoChain Тревис Ридер (Travis Reeder) является основателем Iron.io. Он располагает более чем 20-летним опытом работы в сфере создания инфраструктуры и приложений. В составе Iron его команда разработала технологию бессерверных облачных вычислений (Serverless Cloud Computing) с показателем tps выше 1 млн.

Как отметил г-н Ридер: «CoinAll - новое начинание, но мы верим в их концепцию, в их возможности и с нетерпением ждем возможности долгосрочного сотрудничества с их командой. Мы остановили свой выбор на CoinAll не только потому, что эта площадка открывает нам доступ к OKEx, но и потому, что верим в потенциал экосистемы и в наше совместное будущее. GoChain планирует в ближайшее время представить целый ряд новых проектов ICO и рассчитывает на углубление партнерства с CoinAll».

Согласно сообщению, опубликованному на официальном веб-сайте CoinAll, токен GO поступит в продажу на бирже CoinAll в 17:00 13 ноября (по гонконгскому времени, UTC +8). До 20 ноября на площадке CoinAll будут проходить эирдропы для избранных трейдеров, которые разделят между собой призовой фонд в размере 850 000 токенов GO для депозита или 6 BTC для покупки.

Являясь первой в мире коллективной автономной биржей, CoinAll использует современную и безопасную технологию OKEx, включая передовую систему сверки приказов, платформу финансовых расчетов и кошелек цифровых активов. CoinAll имеет доступ к обширной базе из 20 млн клиентов OKEx. Все лицевые счета OKEx могут использоваться для входа на CoinAll проведения трейдерских операций без дальнейшей регистрации.



