Компания Kaleido анонсирует уникальный блокчейн-маркетплейс

Web Summit -- Компания Kaleido, дочернее предприятие Consen Sys, совместно с Amazon Web Services представили свою новую революционную разработку, способную помочь предприятиям успешно перейти от этапа экспериментального тестирования до реального запуска блокчейновых сетей. Новая площадка Kaleido Marketplace дополняет решение Blockchain Business Cloud, превращая его в первую полностековую корпоративную платформу. Рыночная площадка предоставляет проверенные инструменты и сервисы в самоконфигурируемом формате «plug-and-play» от Kaleido, AWS и других участников новой партнёрской программы.

По отзывам первых пользователей, Kaleido Marketplace на 80 процентов сокращает объём пользовательских кодов, необходимых для создания собственного блокчейн-проекта. Клиенты платформы получают доступ к встроенным инструментам для интеграции от AWS, таким популярным сервисам, как HD-кошельки, обеспечивающие защиту личной информации, и ID-реестры, позволяющие осуществлять организационную идентификацию, а также к различным отраслевым продуктам - Chainlink для Oracle-служб смарт-контрактов, Viant для управления цепочкой поставок, OpenLaw и Clause.io для заключения легальных контрактов в режиме реального времени и т.д. И всё это - одним нажатием на клавишу.

Согласно прогнозам, добавленная коммерческая стоимость блокчейн-технологий к 2030 году превысит 3,1 трлн долл. США (Gartner). Этот факт объясняет, почему блокчейн является самой обсуждаемой технологией в современном бизнес-сообществе. В ходе опроса, проведённого PwC в августе текущего года, 84 процента руководителей отметили, что их компании принимают «активные» шаги в сфере блокчейна. Однако, по сей день большинство предприятий сталкивается со значительными трудностями в вопросах создания комплексных, готовых к производству блокчейновых решений. Положение усугубляет дефицит профессиональных навыков и специалистов в данной отрасли.

С момента учреждения в мае этого года компания Kaleido уже помогла различным организациям создать свыше 1 000 блокчейновых сетей с использованием своей платформы Blockchain Business Cloud. И сегодня Kaleido делает очередной шаг вперёд, представляя первый комплекс блокчейн-технологий, необходимых для разработки полноценного решения и его вывода на последующий этап реального производства.

«Мы взяли успешные модели развёртывания корпоративных сетей и интегрировали их в сервисы Kaleido Marketplace, чтобы радикально упростить внедрение блокчейна, устранив потребность в некоторых узкоспециализированных навыках», - прокомментировала основатель и управляющий директор Kaleido София Лопес (Sophia Lopez).

«В реальности, на сегодняшний день всего около 10 процентов корпоративных блокчейновых проектов представляют собой истинный блокчейн. Для запуска таких проектов в производство требуется масса других программных, информационных и инфраструктурых компонентов, - отметил основатель и генеральный директор Kaleido Стив Цервени (Steve Cerveny). - Я очень рад, что мы можем предоставить нашим клиентам целое облако интегрированных блокчейновых технологий. Kaleido Marketplace - идеальное решение для любого корпоративного блокчейна».

Одним из клиентов Kaleido является Komgo - передовая торгово-финансовая сеть, в состав которой входят такие международные гиганты, как Citi, ING, Koch Supply & Trading, MUFG Bank, Societe Generale, Credit Agricole Group, BNP Paribas, Shell и т.д.

«Опираясь на открытый блокчейн, Komgo имеет возможность выбирать лучшие протоколы, разрабатываемые в масштабах всей экосистемы, и использовать существующие конструктивные блоки для оптимизации решений, - поделилась Сулейма Бадди (Souleïma Baddi), главный исполнительный директор Komgo. - Сегодня, когда этапы экспериментального тестирования и запуска пилотных версий остались позади, мы уверены, что Kaleido поможет нам ускоренными темпами создавать готовые к производству продукты для широкого круга участников нашей сети».

Одновременно с маркетплейсом Kaleido представляет и новую партнёрскую программу, предоставляющую сторонним провайдерам большие возможности для присоединения к экосистеме путём вывода своих разработок на платформу Kaleido Marketplace, интеграции Kaleido в свои блокчейновые решения или ускоренного привлечения клиентов в блокчейн-среду с использованием Kaleido в процессе консультаций.

«Продвижение нашего решения для легальных смарт-контрактов на площадке Kaleido Marketplace создаёт канал для ознакомления глобальной аудитории с нашей технологией и эффективного привлечения новых клиентов», - отмечает соучредитель Open Law Аарон Райт (Aaron Wright).

Greenfence Consumer и Radiant Earth являются партнёрами-интеграторами и используют Kaleido для оптимизации собственных блокчейновых сетей; Greenfence поможет голливудским студиям, включая Sony и Fox, революционизировать цифровый маркетинг для поклонников кинематографа, а Radiant Earth предоставит НПО обширный массив открытых геопространственных данных и изображений земельной поверхности. В сфере консалтинга, такие системные интеграторы, как Consen Sys Solutions, применяют Kaleido для ускоренного вовлечения своих клиентов в сферу блокчейн-технологий.



