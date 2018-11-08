Новый тип криптовалютной биржи разработала компания Substratum

Компания Substratum сообщила о разработке радикально новой криптовалютной биржи. Amplify Exchange представляет собой гибридную площадку, сочетающую в себе преимущества и возможности распределённых и децентрализованных бирж. Её основная задача - предоставить своеобразный «стыковочный шлюз» для бумажных денежных средств и криптовалют. На начальном этапе на площадке будут представлены 100 ведущих криптовалют мира.

Простой и понятный интерфейс Amplify Exchange доступен для трейдеров с любым уровнем опыта и предназначен для покупки-продажи основных видов криптовалюты непосредственно с помощью банковских и кредитных счетов. Кроме того, Amplify Exchange позволяет пользователям использовать криптовалюты для приобретения товаров и сервисов напрямую у коммерческих предприятий.

Основатель и генеральный директор Substratum (SUB) Джастин Табб (Justin Tabb) отметил:

«Я очень рад представить миру AMPLIFY EXCHANGE. С момента основания Substratum моим стремлением было создать экосистему продуктов, способных отлично функционировать независимо друг от друга, но демонстрирующих поистине исключительные качества при совместном использовании. С помощью Amplify Exchange мы хотим предоставить всем пользователям, вне зависимости от места их нахождения и опыта работы с криптовалютами, возможность с лёгкостью войти в мир токенов и монет. Это абсолютно беспрецедентное начинание. Мы также рады сообщить, что хосты SubstratumNode и пользователи Crypto Pay смогут извлечь прямые преимущества из Amplify Exchange».

Структура Substratum

Amplify Exchange станет третьим продуктом в экосистеме Substratum -- ранее компания уже представила Substratum Node и Crypto Pay. Узлы Substratum будут верифицировать транзакции на площадке Amplify Exchange, позволяя всем обладателям Substratum Node зарабатывать токены AMPX и SUB. Криптовалюта, приобретённая на бирже Amplify Exchange, будет автоматически доступна на клиентском счете Crypto Pay для дальнейшей оплаты товаров и услуг, приобретаемых у коммерческих организаций, участвующих в системе, или осуществления благотворительных пожертвований в пользу некоммерческих организаций.

Приглашаются все пользователи

Amplify Exchange даст всем пользователям возможность совершать транзакции приобретения криптовалют с последующим их отображением в электронных кошельках. При этом скорость таких операций будет вполне сравнима с быстротой транзакций, осуществляемых при посредничестве брокера. Продуманный расширенный интерфейс площадки также будет предоставлять профессиональные инструменты для технического анализа, оповещений о совершении трейдинговых операций и движении средств на счету, составления инвестиционных и налоговых отчётов, управления портфелем активов и т.д.

Посредством Substratum Node и Amplify Bridgechain, соединяющих распределённые и децентрализованные биржи, Amplify Exchange будет доступна по всему миру и обеспечит возможность осуществлять трейдинг между парами «фиатная - альтернативная валюта», устраняя лишние комиссионные сборы и временные задержки, с которыми часто сталкиваются сегодняшние трейдеры.



