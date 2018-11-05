На Malta Blockchain Awards оценили вклад OKEx в развитие блокчейн-технологий

Награда победителей конкурса «Золотая медаль» в номинации «Золотая медаль». Саммит блокачейна-2018 (Мальтийский блокхейнский саммит 2018). Цель новой премии - отметить заслуги и достижения компаний, экспертов и лидеров отрасли, внесших вклад в развитие блочных технологий на Мальте.

Лауреат титула «Криптовалютной биржи года» был определён по результатам голосования 32 авторитетных представителей отрасли и руководителей крупных отраслевых компаний, располагающих обширным опытом в сфере блокчейна. На награду были номинированы три биржевых площадки. OKEx удалось обойти своих конкурентов Binance и BitBay.

«Эта награда доставляет особое удовольствие еще и потому, что символизирует признание отрасли и их высокую оценку нашей деятельности. Еще раз подчеркнуть, что мы не боимся создавать инновации и дальше будем раздвигать границы возможного, - отметил Эндрю Чанг (Andy Cheung), операционный директор OKEx. -



Почётный титул служит наглядным подтверждением нашего неизменного стремления к переменам в криптовалютной и блокчейновой индустрии. Мы не перестаем самосовершенствоваться и прилагать все усилия для того, чтобы предоставить нашим клиентам максимальное удобство, создать устойчивую экосистему, оптимизировать криптовалютную отрасль и, что самое главное, изменить наш мир с помощью блокчейновых технологий. Для нас, как для лидеров в этой сфере, постоянный процесс совершенствования экосистемы - это не только обещание, это наша обязанность ».

OKEx - ведущая мировая цифровая биржа, основанная в 2017 году и предоставляющая сервисы трейдинга цифровых активов, включая токены, фьючерсы и индексные фонды, мировым трейдерам сферы блокчейна. В данный момент на этой биржевой площадке представлены свыше 400 трейдинговых пар токенов и фьючерсов, дающих пользователям возможность оптимизировать свои стратегии. Платформа обеспечивает надёжную, безопасную и стабильную среду для торговли цифровыми активами, обслуживая миллионы клиентов из более чем 100 стран мира.



