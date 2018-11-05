Криптовалюта (SKB) Sakura Bloom может торговаться на бирже CoinBene

Монета Sakura Bloom (SKB) зарегистрирована и доступна для трейдинговых операций в режиме реального времени на виртуальной бирже криптовалют CoinBene.

Пользователи SKB могут обменивать SKB на BTC (биткойн), ETH (эфириум) или USDT (Tether). Обмен CoinBene даёт пользователям возможность быстро и легко конвертировать свои монеты в любую желаемую криптовалюту.

SKB cтала инициатором программы «SKB Action», предполагающей использование сервисов регенеративной медицины с применением аппарата для реагентной сепарации позитивных клеток (CD34). Будущий электронный кошелёк «SKB Health Wallet» будет использоваться для оплаты монетами SKB самых различных услуг, включая контроль за состоянием здоровья, приобретения лекарственных препаратов, составления медицинской документации и получение медицинских данных.

Пациенты, располагающие определённой суммой SKB, будут иметь приоритет при записи на терапевтические процедуры; а также получат доступ к «медицинским сервисам без границ» для пользователей SKB по всему миру.



