Huobi Group заключает партнерства с игроками рынка Ближнего Востока, Африки и Южной Азии

24 октября, в ходе саммита World Blockchain Summit в Дубае, соучредитель Huobi MENA Мохит Давар (Mohit Davar) рассказал о планах группы Huobi Global по расширению своего присутствия на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии.

«Мы рады предоставить доступ в регионе БВСА доступ к экосистеме блокчейна и цифровых активов Huobi. Поскольку Дубай является безусловным лидером сферы блокнона на Ближнем Востоке, открытие нашего регионального представительства в этом мегаполисе представляется весьма логичным шагом », - прокомментировал г-н Давар, крупнейшее сообщество сообщества по первому имени« Мохит ».

Мохит также сообщил, что сингапурская биржа цифровых активов учредила оперативную группу в Дубае, деятельность которой будет направлена ​​на внедрение успешной экосистемной модели во всех трёх регионах. Данная модель предполагает осуществление ОТС-трейдинга, токено-обменные операции, инкубация блокчейновых проектов, развитие сообщества и создание образовательного центра. Обмен токенов и ОТС-трейдинг уже доступны пользователям через бета-версии платформы. Конечной целью дубайского представительства станет предоставление безопасных и надёжных сервисов биржевой торговли цифровыми активами миллионов пользователей на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии.

Huobi MENA находится в процессе заключения партнёрских соглашений с региональными игроками рынка, начиная с AI Traders - компании, специализирующиеся на создании решений для трейдинга цифровых активов на базе ИИ. В настоящий момент фирма обсуждает возможности обмена и более безопасных, оперативных и удобных услуг.

Саммит World Blockchain Summit, проходящий на территории Jumeirah Emirates Towers, является одним из самых влиятельных отраслевых в регионе, в котором участвуют свыше 1 000 экспертов сферы блокчейна.



