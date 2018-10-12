Делегация Huobi Group участвует в мероприятиях San Francisco Blockchain Week

Ведущая мировая блокчейновая компания Huobi Group направит свою делегацию для участия в San Francisco Blockchain Week с 9 по 11 октября этого года. Huobi Group впервые проведёт мероприятия в Северной Америке в статусе группы компаний.

В центре внимания San Francisco Blockchain Week будут инновации, передовые модели применения блокчейновых технологий и новейшие тенденции развития.

Huobi Group направит в Сан-Франциско представителей своих инвестиционных подразделений (Huobi Capital и Huobi Fund), блокчейнового и партнёрского филиала (Huobi Cloud), а также как минимум одной своей биржевой площадки (Huobi NEXT). Совместно со стратегическим партнёром группы в США, - компанией HBUS, - официальные лица Huobi проведут три мероприятия, посвященные изучению новейших тенденций развития и инвестиционного потенциала Северной Америки. Сама группа Huobi как раз находится в поиске новых возможностей для сотрудничества и взаимодействия в этом регионе.

Программой участия делегации Huobi Group предусмотрены следующие мероприятия:

9 октября компания совместно с JLab и Token Foundry проведёт фуршет Blockchain Cocktail Night, где с программной речью выступит Дэвид Чаум (David Chaum). Эксперты, включая членов высшего руководства Huobi Group, обсудят с участниками мероприятия новейшие тенденции развития и проанализируют текущее состояние криптопространства.

10 октября Huobi Capital организует питч-презентацию проектов. Комментировать и оценивать предлагаемые проекты будут управляющий директор компании Ли Хо (Li Huo), вице-президент Университета Дрейпера Асра Надим (Asra Nadeem), основатель Tech Crunch Майкл Аррингтон (Michael Arrington), учредитель DDC Capital Адам Страк (Adam B. Struck), управляющий Danhua Capital Кевин Дин (Kevin Ding) и глава инвестиционного департамента FBG Натан Ли (Nathan Li).

11 октября состоится встреча Huobi Silicon Valley Meet Up, организуемая группой совместно с компанией Danhua Capital. Ключевым докладчиком на этом мероприятии станет профессор Чжан Шоучэн (Zhang Shoucheng). В дискуссии по вопросам ценностно-ориентированных инвестиций на рынке с тенденцией к понижению примут участие управляющий директор Huobi Capital Ли Хо (LiHuo), руководитель по вопросам североамериканских инвестиций фонда Huobi Eco Fund Уилл Ван (Will Wang), управляющий директор Danhua Capital Кевин Дин (Kevin Ding), основатель Dragonfly Александр Пак (Alexander Pack) и партнёр 500 Startups Эдит Янг (Edith Yeung). Координатором группового обсуждения выступит журналист Coin Desk Ли Куен (Leigh Cuen).

Все три вышеописанных мероприятия направлены на активизацию процессов обсуждения блокчейновых технологий, их прикладного применения и перспективных инноваций. Ещё одной немаловажной задачей их проведения является поиск качественных североамериканских проектов для Huobi Capital и Huobi Fund с целью создания новой ценности в отрасли посредством инвестиций.



