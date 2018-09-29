Wanchain присоединяется к представителям экосистемы Hyperledger

Создатели Wanchain, ведущего мирового публичного блокчейна с акцентом на интероперабельности, сообщили о присоединении к Hyper ledger - платформе с открытым исходным кодом, созданной совместными усилиями для продвижения кросс-отраслевых блокчейновых технологий под руководством Linux Foundation (см. пресс-релиз Hyperledger). В число новейших членов сообщества входят FedEx, Honeywell InternationalInc. и Constellation Labs. Wanchain присоединяется к таким участникам Hyperledger, как IBM, Baidu, Accenture, Intel, Oracle и Deloitte.

«Для нас большая честь объединить свои усилия с другими представителями экосистемы Hyperledger. С нетерпением ждём возможности принять участие в разработке универсального открытого стандарта технологии распределённого реестра вместе с этими общепризнанными авторитетами, - отметил Джек Лу (Jack Lu), основатель и главный исполнительный директор Wanchain. - Наше увлечение кросс-чейновыми решениями объясняется твёрдой уверенностью в том, что для полноценной реализации блокчейнового потенциала все участники обширной экосистемы блокчейна должны быть способны беспрепятственно взаимодействовать друг с другом. Сообщество Hyperledger разделяет это видение, и мы рады сотрудничать с его членами в достижении общей цели и продвижении нашей отрасли».

В составе сообщества Hyperledger Wanchain будет работать над расширением кросс-чейновых возможностей в масштабах всей экосистемы. Команда Wanchain будет тесно взаимодействовать с представителями Hyperledger Quilt и Hyperledger Indy, разрабатывая решения для интероперабельностичейнов.



