MicroBitcoin Open Source Community и KACW открывают доступ к криптовалютным технологиям

Сообщество MicroBitcoin Open Source Community и Корейская ассоциация среднего медицинского персонала (Korea Association of Care Workers (KACW)) подписали соглашение о внедрении сетевого блокчейнового протокола MicroBitcoin.

Подписантами договора выступили три стороны – MicroBitcoin Open Source Community, ассоциация KACW и технологический консультант Bluequotient.

Соглашение даёт 1,5 млн. представителей сертифицированного среднего медперсонала возможность загружать и использовать кошелёк MicroBitcoin, а также осуществлять криптовалютные платежи посредством собственного рабочего портала, предоставляющего долгосрочные услуги ухода за пациентами около 6 000 санаториев.

Более того, с помощью MicroBitcoin через платформу KACW можно будет оплачивать и комиссионные платежи, и даже покупки в магазинах.

В экосистеме корейской ассоциации доступ к MicroBitcoin будет открыт для 1,5 млн. сертифицированных медицинских работников, 25 000 порталов услуг по уходу за пациентами, около 12 000 санаториев, а также для участников Smart New Media Press Association, Korean Beauty Federation Association, обществ профессиональных хозяйственников, корейской ассоциации интернет-газет, издания Korea Care News и т.д.

"Делая шаг к внедрению MicroBitcoin в реальную экономику, мы рассчитываем создать пример успешного применения блокчейновых технологий для дополнительной защиты прав и интересов корейских социальных и медицинских работников, а также для оптимизации прозрачных и понятных сервисов для представителей старшего поколения стремительно стареющего населения Кореи", - отмечают официальные представители MicroBitcoin Open Source Community.

MicroBitcoin - хардфорк-криптовалюта на базе биткойна, недавно зарегистрированная на криптовалютной бирже "Bit On Bay" и 20 сентября 2018 года впервые вышедшая на 40-е место по объёмам международных обменных операций.



