О сокращении спреда практически на 50% сообщает брокер AvaTrade

AvaTrade, один из ведущих брокеров форекс и CFD, сократил спред практически на 50% на все инструменты валютного рынка и рынка контрактов на разницу. Таким образом, брокер AvaTrade готов предоставить еще более выгодные условия, которые теперь, помимо инновационных платформ и высочайшего класса обслуживания, включают в себя беспрецедентно низкий спред.

Помимо низкого спреда, AvaTrade может похвастаться 6 лицензиями, полученными в странах Европы, Азии и Африки.

"Клиенты - наша главная ценность, и потому нам нужно постоянно развиваться и совершенствовать наши условия. Безопасность и уверенность - залог успеха наших клиентов, - говорит генеральный директор AvaTrade Даире Фергюсон. - Те, кому нужен аккредитованный брокер с выгоднейшими условиями торговли, могут смело выбирать AvaTrade, где отличные возможности идеально сочетаются с безопасностью средств клиентов".



