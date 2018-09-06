В состав консультативного комитета Huobi Group вошли 8 экспертов в сфере блокчейн

Компания Huobi Chain обнародовала имена восьми членов консультативного совета по вопросам блокчейна Huobi. В число авторитетных экспертов в области блокчейна и технологических инноваций вошли Стив Хоффман (Steve Hoffman), Лора Сяолэй Лью (Laura Xiaolei Liu), ОЙ Бэн Чинь (OOI Beng Chin), Дон Тэпскотт (Don Tapscott), Джеффри Уэрник (Jeffrey Wernick), Лон Вонг (Lon Wong), У Цзихань (JihanWu) и Рэнди Цукерберг (Randi Zuckerberg).

Консультативный совет Huobi будет выполнять роль мозгового центра, где кажый специалист, обладающий обширным опытом в научных, инвестиционных и отраслевых вопросах, будет предоставлять своё профессиональное мнение и поддержку при выборе кандидатов для программы «Huobi Chain Superhero Championship».

В состав консультативного совета войдут:

Стив Хоффман: частный венчурный инвестор, серийный предприниматель и автор бестселлера «Make Elephants Fly: The Process of Radical Innovation» (Заставляя слонов летать: процесс радикальных инноваций), а также основатель и генеральный директор «Founders Space».

Лора Сяолэй Лью: профессор финансов и бухгалтерского учёта в Школе управления «Гуанхуа» при Пекинском университете и директор блокчейновой лаборатории «Гуанхуа».

ОЙ БэнЧинь: именитый профессор информатики, директор Института смарт-систем при Национальном университете Сингапура (NUS) и профессор-стипендиат им. Чан Цзяна в Чжэцзянском университете.

Дон Тэпскотт: главный исполнительный директор Tapscott Group, «отец цифровой науки» и один из ведущих мировых авторитетов в области влияния технологий на бизнес и общество.

Джеффри Уэрник: один из первых инвесторов Airbnb, Uber и bitcoin. Аспирант Чикагского университета

Лон Вонг: давний сторонник блокчейновых технологий, основатель и генеральный директор ProximaX - передового предприятия, специализирующегося на блокчейне и технологиях распределённого реестра (DLT)

У Цзихань: соучредитель и один из генеральных директоров Bitmain, один из первых «проповедников» Bitcoin, сторонник Bitcoin Cash (BCH).

Рэнди Цукурберг: предприниматель, инвестор, автор многочисленных бестселлеров и авторитет сферы технологических СМИ. Она является основателем и генеральным директором Zuckerberg Media

«Мы очень рады собрать столь впечатляющую группу опытных экспертов блокчейновой отрасли, дабы обеспечить поддержку оптимизации и дальнейшему развитию программы. «Huobi Chain Superhero Championship», - отметил Хаббери Юань (Hubbery Yuan), директор блокчейнового департамента Huobi. - Мы полагаем, что их опыт придаст дополнительную ценность каждому представленному проекту и поможет нам направить потенциал нового поколения отраслевых лидеров в правильное русло»



