Презентация бизнес-возможностей Чэнду состоится в Москве

Власти города Чэнду - мегаполиса в западном Китае, - планируют в ближайшее время провести в российской столице бизнес-презентацию под тематическим названием «Открытость и сотрудничество, взаимовыгодные возможности для стран экономического пояса Шёлкового пути».

Задача мероприятия - оказать поддержку реализации китайской инициативы «Пояс и путь» и политики открытости, а также посодействовать превращению Чэнду в международный узловой центр западного Китая и получению статуса пионера в вопросах открытости. Кроме того, презентация поспособствует углублению сотрудничества между Чэнду и Россией в сфере торговли, инвестиций и трансграничной электронной коммерции.

Одним из ключевых пунктов программы мероприятия станет Презентация торговых, логистических и туристических возможностей Чэнду-2018 и церемония подписания соответствующих договоров. Презентация состоится 24 августа в Москве в присутствии около 200 представителей Посольства КНР в РФ, правительства города Москвы, муниципальных властей Чэнду, российских коммерческих ассоциаций и бизнес-кругов, а также китайских фирм.

Мероприятие позволит познакомить российских коллег с коммерческим и торговым потенциалом китайского мегаполиса, его туристическими ресурсами, возможностями для проведения конференций и выставок, а также с сервисами грузовых железнодорожных перевозок между Чэнду и странами Европы.

Руководство железнодорожного порта Цянбайцзян в экспериментальной зоне свободной торговли г. Чэнду, соединяемой со Старым светом посредством Китайско-европейского маршрутного поезда, реализовало комплексный пилотный проект трансграничной электронной коммерции на базе инфраструктуры этого крупного железнодорожного узла.

В ходе предстоящей презентации компании из Чэнду и России подпишут соглашения о сотрудничестве в рамках сразу нескольких проектов.

Впервые партнером такого мероприятия станет российская онлайн-платформа, поставляющая товары из Китая и предоставляющая российским потребителям широкий спектр высококачественных и доступных продуктов, изготовленных в Чэнду и других районах провинции Сычуань.

Предполагается, что в целях стимулирования двусторонних торговых связей китайские фирмы отрасли электронной коммерции и внешнеторговые предприятия смогут познакомиться с продукцией российских производителей.

Согласно заявлению организаторов мероприятия, при поддержке партнерских платформ Интернет-торговли в странах экономического пояса Шёлкового пути изделия предприятий из Чэнду получат ещё большее распространение по всему миру.

Инициатива «Пояс и путь» послужила толчком для открытия прямого авиационного и грузового железнодорожного сообщения между Чэнду и Россией, что поспособствовало углублению экономического, торгового и культурного обмена.

В 2017 году двусторонний внешнеторговый оборот достиг 3,45 млрд. юаней (504,3 млн. долл. США), что на 77,3 процента выше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. На сегодняшний день в Чэнду открыты представительства 19 предприятий с российскими инвестициями в совокупном размере 1,01 млн. долл. США.



