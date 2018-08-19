Полноценное восстановление протокола биткойна планирует обеспечить nChain

Компания nChain, мировой лидер в сфере исследований и разработки блокчейновых технологий, сообщила о создании Bitcoin SV - проекта полноузлового внедрения исходного протокола Bitcoin, восстановленного в виде Bitcoin Cash (BCH). Стремление к претворению в жизнь концепции создателя биткойна Cатоси Накамото отражено в названии проекта: SV - это аббревиатура от «Satoshi Vision». Цель проекта Bitcoin SV, инициированного по желанию ведущего майнингового предприятия Coin Geek и других майнеров, - предоставить всем игрокам отрасли, поддерживающим оригинальную концепцию биткойна, понятный и прозрачный вариант внедрения ВСН, в отличие от других опций не требующий внесения ненужных изменений в исходный протокол криптовалюты.

Ранее на этой неделе компания Coin Geek сделала четкое заявление об использовании хэшинговых возможностей BCH для поддержки развития протокола биткойна в соответствии с концепцией Satoshi Vision, а также подтвердила свое намерение не поддерживать другие реализации или проекты, предполагающие внесение ненужных изменений в оригинальный протокол. Как пояснил основатель Coin Geek Кельвин Эйр (Calvin Ayre):

«Поскольку майнеры нуждаются в средствах навигации по пространству биткойна, Coin Geek и другие криптовалютные компании обратились к nChain с просьбой создать профессиональную версию полноузлового программного обеспечения Bitcoin (для использования в ВCH), восстанавливающего оригинальный протокол. Coin Geek оказывает спонсорскую поддержку данному проекту и планирует осуществлять майнинг с помощью Bitcoin SV. Мы приглашаем всех майнеров ВСН последовать нашему примеру и продемонстрировать свою поддержку Satoshi Vision».

Главный исполнительный директор nChain Джимми Нгуен (Jimmy Nguyen) прокомментировал:

«В ответ на настоятельную просьбу майнеров компания nChain рада предоставить технические возможности, необходимые для поддержки Bitcoin SV. После полноценного восстановления протокола биткойна все мировые компании и разработчики смогут создавать на его базе надежные приложения, реализовывать проекты и претворять в жизнь разнообразные начинания - точно так же, как они сейчас полагаются на проверенные временем Интернет-протоколы. Будущее биткойна - это большие блоки, большой бизнес и масштабный рост. Bitcoin SV представляется нам важным шагом вперед на пути к этому блестящему будущему и профессионализации сферы биткойна».

«Дорожная карта»

Первоочередная задача разработчиков проекта - подготовить первичный релиз Bitcoin SV к тестированию в первую неделю сентября 2018 года. Код будет основан на Bitcoin ABC v0.17.2. Изменения, запланированные в первом же релизе Bitcoin SV, позволят ВСН значительно приблизится к оригинальному протоколу биткойна. Это восстановление различных кодов операций Сатоси: OP_MUL, OP_LSHIFT, OP_RSHIFT, OP_INVERT; устранение лимита в 201 код операций на один скрипт; увеличение максимального размера блока до 128 МБ.

По мере готовности коды и сопроводительная информация будут публиковаться в новом репозитории Bitcoin SV на Github. Bitcoin SV будет доступен для бесплатного общего пользования по лицензии MIT.

Команда разработчиков

Состав участников проекта подбирался с учетом необходимости в передовом отраслевом опыте с целью разработки и полномасштабной реализации данной инициативы при соблюдении высочайших стандартов качества и надежности предлагаемого решения.

Ведущим разработчиком в рамках проекта станет Дэниел Коннолли (Daniel Connolly). Прежде, чем присоединиться к команде nChain, он 20 лет проработал в корпоративных системах и на ИТ-должностях в подразделениях ООН. Дэниел вот уже несколько лет вносит анонимный вклад в развитие биткойна. В частности, он принимал участие в проекте Electron Cash и является основным исполнителем в проекте BitcoinJ-Cash. Стив Шаддерс (Steve Shadders) из собственной команды nChain будет выполнять функции технического директора, осуществляя общий контроль за реализацией проекта и поддерживая контакты со спонсорами. Свои первые шаги в сфере биткойна Стив сделал еще в 2011 году, став автором одного из первых движков для майнинговых пулов с открытым кодом. Он также в числе первых присоединился к проекту BitcoinJ. Кроме того, на начальном этапе в проектную группу войдут 5 разработчиков С++, совокупно обладающие 95-летним опытом программирования, внештатные специалисты по DevOps, штатный QA-инженер и вспомогательный персонал.

В настоящий момент команда проекта ищет дополнительных разработчиков C++, обладающих опытом либо непосредственно в сфере Bitcoind, либо в сфере создания программной инфраструктуры. Все желающие могут направлять заявки по адресу электронной почты careers@nchain.com.

Стремление создателей проекта Bitcoin SV к строжайшему контролю качества подчеркнет привлечение сторонней фирмы-специалиста по аудиту безопасности и внедрение программы премий за обнаруженные уязвимости в программном обеспечении. Эти меры описаны в более подробном заявлении nChain.

Стимулирование конкуренции

Чем больше будет предлагаться вариантов реализации, чем выше будет конкуренция, тем лучше это для биткойна. Поэтому проект Bitcoin SV приветствует участие других команд разработчиков, желающих поддержать консенсусные изменения, предложенные Bitcoin SV. Команда Bitcoin SV готова к сотрудничеству с такими специалистами и поощряет взаимодействие в вопросах тестирования и обмена непротиворечащими друг другу кодами.

Главный исполнительный директор nChain Group г-н Нгуен добавил:

«Сегодня Bitcoin BCH переживает интересный, но критический для своего развития период. Мы с нетерпением ждем возможности посотрудничать с мировыми специалистами в реализации таких проектов, как Bitcoin SV, для достижения единой цели: претворить в реальность оригинальную концепцию Satoshi Vision».



