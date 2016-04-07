Major Asian Markets in Red After Fomc Minutes, Yen Strengthens After Kuroda's Comments
Major Asian markets are trading on a mix note after FOMC released March meeting minutes. FOMC March meeting minutes failed to provide any hints regarding further interest rate hike. On the other side, Yen hits fresh 5 –month high against US dollar and trading around 109.20 marks.
Today pair hits lowest level since October 2014. Kuroda said that the bank would take additional easing steps in the form of quantity, quality of asset buying, or interest rates if needed. Moreover, Gold remains supported above $1222 and trading around $1226 marks.
The Nikkei 225 index was trading 0.25% lower at 15,675.11 points on Thursday morning in Tokyo, while the broader Topix gauge traded up 0.40% at 1,272.77 points.
Chinese markets opened with gains on Thursday, the Shanghai Composite rising 0.32% to 3,060.25 points but Hong Kong's Hang Seng index was trading 0.15% lower to 20,176.97 points.
South Korea's Kospi index was trading 0.26% lower at 1,966.33 points.
Australia’s benchmark S&P/ASX 200 index was trading 0.34% higher to 4,962.30 points on Thursday morning in Sydney.
New Zealand's S&P/NZX 50 index rose 0.32% to 6,755.82 points in afternoon trade in Wellington.
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