FTSE MIB

Settimana dal 04 al 08 Aprile



Trading da manuale sul nostro Indice di Borsa!!!

Al di là di tutte le voci di corridoio e al di là degli aspetti di Carattere Geo-Politico o Fondamentale che spesso e volentieri fuorviano gli operatori, noi di Trading Room 3.1 abbiamo sempre dato primaria importanza alla pura analisi tecnica dei grafici.

Ed è chiaro in tal senso analizzando gli stessi grafici, nei vari time frame, qual'è stata la dinamica che ha movimentato i prezzi dai massimi di Aprile e Giugno del 2015 fino ad oggi.

I Pattern Armonici, in particolare modo hanno scandito i grafici e ci hanno permesso di trovare la giusta chiave di lettura.

Dopo l'ultimo Set-Up ribassista messo in atto e che stiamo ancora seguendo, nelle nostra consueta analisi tecnica abbiamo già trovato dei possibili reversal point dove si vede la possibilità di andare ad impostare un Set-Up Long di lungo periodo.

Seguiamo a tal proposito sul TF Daily, anticipandolo, la probabile formazione di un Pattern, un Bearish Bat e proviamo a cogliere con un long la formazione della sua leg CD che andrebbe a completare questa figura.

Se il livello di supporto posto a 15,750.00 segnato dal minimo di periodo del 11 Febbraio 2016 regge, dovremmo poter raggiungere i nostri target verso fine Maggio metà Giugno.

Set-Up Operativo

Long Position

1° Size Area: 17,250.00 / 17,000.00

2° Size Area: 16,500.00 / 16,250.00

Stop Loss: 15,700.00

TP1: 19,000.00

TP2: 20,000.00

TP3: 21,000.00

Time Frame: Daily

Segnale Operativo: Bearish Bat (leg CD)







