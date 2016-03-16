0
256
Support & Resistance
Last updated: Mar 16, 2:31 pm +03:00
https://www.mql5.com/en/blogs/post/657889
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Post-ECB Rally Stalls Near 1.12
EUR/USD Technical Analysis: Post-ECB Rally Stalls Near 1.12
|S1
|1.1094
|M
|R3
|1.1495
|S
|S2
|1.0919
|M
|R2
|1.1376
|S
|S3
|1.0778
|S
|R1
|1.1202
|M
Trend
Down
Volatility
8%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Dissenter To The Recent Risk-On Rally
USD/JPY Technical Analysis: Dissenter To The Recent Risk-On Rally
|S1
|112.62
|W
|R3
|115.55
|S
|S2
|111.27
|M
|R2
|114.31
|M
|S3
|110.08
|S
|R1
|114.17
|W
Trend
Down
Volatility
65%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Re-Loading the Brexit Trade
GBP/USD Technical Analysis: Re-Loading the Brexit Trade
|S1
|1.4078
|S
|R3
|1.4371
|S
|S2
|1.4031
|M
|R2
|1.4304
|S
|S3
|1.3917
|S
|R1
|1.4251
|S
Trend
Down
Volatility
66%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Dollar Drops to 50% Fibo of May-Jan. Range
US DOLLAR Technical Analysis: Dollar Drops to 50% Fibo of May-Jan. Range
|S1
|12007
|W
|R3
|12186
|S
|S2
|11995
|M
|R2
|12052
|M
|S3
|11862
|S
|R1
|12043
|W
Trend
Up
Volatility
58%