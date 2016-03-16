Support & Resistance
Market News

Support & Resistance

16 March 2016, 21:41
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
256

Support & Resistance

Last updated: Mar 16, 2:31 pm +03:00

 

 https://www.mql5.com/en/blogs/post/657889 

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Post-ECB Rally Stalls Near 1.12
S11.1094MR31.1495S
S21.0919MR21.1376S
S31.0778SR11.1202M
Trend
Down
Volatility
8%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Dissenter To The Recent Risk-On Rally
S1112.62WR3115.55S
S2111.27MR2114.31M
S3110.08SR1114.17W
Trend
Down
Volatility
65%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Re-Loading the Brexit Trade
S11.4078SR31.4371S
S21.4031MR21.4304S
S31.3917SR11.4251S
Trend
Down
Volatility
66%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Dollar Drops to 50% Fibo of May-Jan. Range
S112007WR312186S
S211995MR212052M
S311862SR112043W
Trend
Up
Volatility
58%