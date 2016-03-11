Support & Resistance Update
Market News

Support & Resistance Update

11 March 2016, 00:11
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
114

Support & Resistance Update

Last updated: Mar 10, 2:40 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

    
     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Euro Setup Bearish as ECB Looms
S11.0925MR31.1166W
S21.0845SR21.1101S
S31.0780MR11.1036S
Trend
Down
Volatility
85%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Dissenter To The Recent Risk-On Rally
S1112.22WR3115.55S
S2111.70MR2113.32M
S3110.08SR1112.85W
Trend
Down
Volatility
84%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Re-Loading the Brexit Trade
S11.4172MR31.4442M
S21.4078SR21.4371S
S31.4013MR11.4275M
Trend
Down
Volatility
95%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Dollar Facing 2016 Lows As Data Picks Up
S112024WR312306S
S212001MR212186M
S311998SR112060W
Trend
Up
Volatility
91%