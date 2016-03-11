0
114
Support & Resistance Update
Last updated: Mar 10, 2:40 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Euro Setup Bearish as ECB Looms
EUR/USD Technical Analysis: Euro Setup Bearish as ECB Looms
|S1
|1.0925
|M
|R3
|1.1166
|W
|S2
|1.0845
|S
|R2
|1.1101
|S
|S3
|1.0780
|M
|R1
|1.1036
|S
Trend
Down
Volatility
85%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Dissenter To The Recent Risk-On Rally
USD/JPY Technical Analysis: Dissenter To The Recent Risk-On Rally
|S1
|112.22
|W
|R3
|115.55
|S
|S2
|111.70
|M
|R2
|113.32
|M
|S3
|110.08
|S
|R1
|112.85
|W
Trend
Down
Volatility
84%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Re-Loading the Brexit Trade
GBP/USD Technical Analysis: Re-Loading the Brexit Trade
|S1
|1.4172
|M
|R3
|1.4442
|M
|S2
|1.4078
|S
|R2
|1.4371
|S
|S3
|1.4013
|M
|R1
|1.4275
|M
Trend
Down
Volatility
95%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Dollar Facing 2016 Lows As Data Picks Up
US DOLLAR Technical Analysis: Dollar Facing 2016 Lows As Data Picks Up
|S1
|12024
|W
|R3
|12306
|S
|S2
|12001
|M
|R2
|12186
|M
|S3
|11998
|S
|R1
|12060
|W
Trend
Up
Volatility
91%