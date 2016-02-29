High Impact News (February 28 to March 5' 2016)
Analytics & Forecasts

High Impact News (February 28 to March 5' 2016)

29 February 2016, 03:51
Pankaj D Costa
Pankaj D Costa
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Dear Friends,

This week (February 28 - March 5’ 2016) we have 11 high impact news release schedule which may tradable. 

 

Monday, February 29

Australia

Interest Rate

10:30 pm NY time


Tuesday, March 1

UK

Manufacturing PMI

4:30 am NY time

Canada

GDP

8:30 am NY time

USA

Manufacturing PMI

10:00 am NY time

Australia

GDP

7:30 pm NY time


Wednesday, March 2

USA

ADP Nonfarm Payroll

8:15 am NY time


Thursday, March 3

UK

Services PMI

4:30 am NY time

USA

Non-Manufacturing PMI

10:00 am NY time

Australia

Retail Sales

7:30 pm NY time


Friday, March 4 

USA

Nonfarm Payroll

8:30 am NY time

Canada

Ivey PMI

10:00 am NY time



Wish you happy trading.

Thanks from www.pip2pips.com

#High impact news schedule