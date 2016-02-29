High Impact News (February 28 to March 5' 2016)

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Dear Friends,
This week (February 28 - March 5’ 2016) we have 11 high impact news release schedule which may tradable.
Monday, February 29
|
Australia
|
Interest Rate
|
10:30 pm NY time
Tuesday, March 1
|
UK
|
Manufacturing PMI
|
4:30 am NY time
|
Canada
|
GDP
|
8:30 am NY time
|
USA
|
Manufacturing PMI
|
10:00 am NY time
|
Australia
|
GDP
|
7:30 pm NY time
Wednesday, March 2
|
USA
|
ADP Nonfarm Payroll
|
8:15 am NY time
Thursday, March 3
|
UK
|
Services PMI
|
4:30 am NY time
|
USA
|
Non-Manufacturing PMI
|
10:00 am NY time
|
Australia
|
Retail Sales
|
7:30 pm NY time
Friday, March 4
|
USA
|
Nonfarm Payroll
|
8:30 am NY time
|
Canada
|
Ivey PMI
|
10:00 am NY time
Wish you happy trading.
Thanks from www.pip2pips.com