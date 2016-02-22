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Support & Resistance-Update
Last updated: Feb 22, 12:59 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Critical Resistance Holds Up
EUR/USD Technical Analysis: Critical Resistance Holds Up
|S1
|1.1094
|M
|R3
|1.1495
|M
|S2
|1.0919
|W
|R2
|1.1376
|S
|S3
|1.0777
|M
|R1
|1.1201
|M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Sluggish In Bear Channel
USD/JPY Technical Analysis: Sluggish In Bear Channel
|S1
|112.70
|W
|R3
|115.96
|S
|S2
|111.27
|M
|R2
|114.39
|M
|S3
|110.95
|S
|R1
|113.39
|W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: The Cable Breaks the Flag
GBP/USD Technical Analysis: The Cable Breaks the Flag
|S1
|1.4250
|S
|R3
|1.4568
|S
|S2
|1.4148
|W
|R2
|1.4442
|M
|S3
|1.4078
|M
|R1
|1.4371
|S
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: A No-Win Scenario For US Dollar?
US DOLLAR Technical Analysis: A No-Win Scenario For US Dollar?
|S1
|12076
|W
|R3
|12197
|S
|S2
|12048
|M
|R2
|12124
|M
|S3
|12001
|S
|R1
|12120
|W
Trend
Up
Volatility
100%