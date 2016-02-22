Support & Resistance-Update
Analytics & Forecasts

Support & Resistance-Update

22 February 2016, 11:26
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
92

Support & Resistance-Update

Last updated: Feb 22, 12:59 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Critical Resistance Holds Up
S11.1094MR31.1495M
S21.0919WR21.1376S
S31.0777MR11.1201M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Sluggish In Bear Channel
S1112.70WR3115.96S
S2111.27MR2114.39M
S3110.95SR1113.39W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: The Cable Breaks the Flag
S11.4250SR31.4568S
S21.4148WR21.4442M
S31.4078MR11.4371S
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: A No-Win Scenario For US Dollar?
S112076WR312197S
S212048MR212124M
S312001SR112120W
Trend
Up
Volatility
100%