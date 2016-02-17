Support & Resistance-UPDATE
Market News

Support & Resistance-UPDATE

17 February 2016, 13:55
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
102

Support & Resistance

Last updated: Feb 17, 3:48 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Pivotal Resistance Pressured
S11.1094SR31.1495M
S21.0919WR21.1376S
S31.0777MR11.1201M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Best 2-Week Run For JPY Since 1998
S1113.58WR3116.02S
S2113.26MR2115.15M
S3112.83SR1114.89W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: The Cable Breaks the Flag
S11.4250SR31.4667S
S21.4148WR21.4514M
S31.4078MR11.4371S
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Support Showing Fault Lines
S112048WR312197S
S212036MR212135M
S311854SR112113W
Trend
Up
Volatility
100%