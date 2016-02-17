Support & Resistance-UPDATE

0
102
Support & Resistance
Last updated: Feb 17, 3:48 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Pivotal Resistance Pressured
EUR/USD Technical Analysis: Pivotal Resistance Pressured
|S1
|1.1094
|S
|R3
|1.1495
|M
|S2
|1.0919
|W
|R2
|1.1376
|S
|S3
|1.0777
|M
|R1
|1.1201
|M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Best 2-Week Run For JPY Since 1998
USD/JPY Technical Analysis: Best 2-Week Run For JPY Since 1998
|S1
|113.58
|W
|R3
|116.02
|S
|S2
|113.26
|M
|R2
|115.15
|M
|S3
|112.83
|S
|R1
|114.89
|W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: The Cable Breaks the Flag
GBP/USD Technical Analysis: The Cable Breaks the Flag
|S1
|1.4250
|S
|R3
|1.4667
|S
|S2
|1.4148
|W
|R2
|1.4514
|M
|S3
|1.4078
|M
|R1
|1.4371
|S
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Support Showing Fault Lines
US DOLLAR Technical Analysis: Support Showing Fault Lines
|S1
|12048
|W
|R3
|12197
|S
|S2
|12036
|M
|R2
|12135
|M
|S3
|11854
|S
|R1
|12113
|W
Trend
Up
Volatility
100%