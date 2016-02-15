High Impact News Feb-14 to 20'2016
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High Impact News Feb-14 to 20'2016

15 February 2016, 05:57
Pankaj D Costa
Pankaj D Costa
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Dear Traders,

This week (February 14 - February 20) we have 7 high impact news release schedule, which may tradable.


Monday, February 15

 

New Zealand

Retail Sales

4:45pm NY time

 

Tuesday, February 16

 

UK

CPI

4:30am NY time

 

 Wednesday, February 17

 

Australia

Employment Change

7:30pm NY time

 

Friday, February 19

 

UK

Retail Sales

4:30am NY time

Canada

Core CPI

8:30am NY time

Canada

Core Retail Sales

8:30am NY time

USA

Core CPI

8:30am NY time



Thanks from www.pip2pips.com

#News release schedule