High Impact News Feb-14 to 20'2016

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Dear Traders,
This week (February 14 - February 20) we have 7 high impact news release schedule, which may tradable.
Monday, February 15
|
New Zealand
|
Retail Sales
|
4:45pm NY time
Tuesday, February 16
|
UK
|
CPI
|
4:30am NY time
Wednesday, February 17
|
Australia
|
Employment Change
|
7:30pm NY time
Friday, February 19
|
UK
|
Retail Sales
|
4:30am NY time
|
Canada
|
Core CPI
|
8:30am NY time
|
Canada
|
Core Retail Sales
|
8:30am NY time
|
USA
|
Core CPI
|
8:30am NY time
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