Support & Resistance Update
Market News

Support & Resistance Update

8 February 2016, 11:51
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
107

Support & Resistance

Last updated: Feb 8, 12:13 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     

     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Key Resistance in the Crosshairs
S11.1143MR31.1768S
S21.0995SR21.1473M
S31.0711SR11.1341S
Trend
Neutral
Volatility
68%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Yen Drops Most In Year on BoJ Negative Rates (Levels)
S1116.28WR3118.46S
S2115.96MR2118.09M
S3115.26SR1117.44W
Trend
Down
Volatility
97%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
S11.4453MR31.4750S
S21.4371SR21.4662M
S31.4172MR11.4596M
Trend
Down
Volatility
98%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: The Day the Dollar Died?
S112046WR312197S
S212027MR212145M
S312007SR112136W
Trend
Up
Volatility
98%