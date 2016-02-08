Support & Resistance Update

0
107
Support & Resistance
Last updated: Feb 8, 12:13 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Key Resistance in the Crosshairs
EUR/USD Technical Analysis: Key Resistance in the Crosshairs
|S1
|1.1143
|M
|R3
|1.1768
|S
|S2
|1.0995
|S
|R2
|1.1473
|M
|S3
|1.0711
|S
|R1
|1.1341
|S
Trend
Neutral
Volatility
68%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Yen Drops Most In Year on BoJ Negative Rates (Levels)
USD/JPY Technical Analysis: Yen Drops Most In Year on BoJ Negative Rates (Levels)
|S1
|116.28
|W
|R3
|118.46
|S
|S2
|115.96
|M
|R2
|118.09
|M
|S3
|115.26
|S
|R1
|117.44
|W
Trend
Down
Volatility
97%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
GBP/USD Technical Analysis: Cable Boxed-In Ahead of BoE
|S1
|1.4453
|M
|R3
|1.4750
|S
|S2
|1.4371
|S
|R2
|1.4662
|M
|S3
|1.4172
|M
|R1
|1.4596
|M
Trend
Down
Volatility
98%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: The Day the Dollar Died?
US DOLLAR Technical Analysis: The Day the Dollar Died?
|S1
|12046
|W
|R3
|12197
|S
|S2
|12027
|M
|R2
|12145
|M
|S3
|12007
|S
|R1
|12136
|W
Trend
Up
Volatility
98%