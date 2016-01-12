Support & Resistance
Market News

Support & Resistance

12 January 2016, 07:53
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
106

Support & Resistance

Last updated: Jan 12, 2:02 am +03:00
S - Strong
   |    
M - Moderate
   |    
W - Weak

   

 

 
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Looking to Re-Enter Short
S11.0819MR31.1164M
S21.0711SR21.1060S
S31.0602WR11.0931M
Trend
Neutral
Volatility
52%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Will a Weekly Head & Shoulders Doom Abe?
S1117.32WR3121.49S
S2117.08MR2119.37M
S3116.07SR1118.77W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
S11.4598MR31.4804S
S21.4564SR21.4750S
S31.4500SR11.4672W
Trend
Down
Volatility
79%
USDOLLAR
USDOLLAR Technical Analysis: Long Dollar Like Lehman
S112178WR312238S
S212167MR212220M
S312040SR112207W
Trend
Down
Volatility
71%