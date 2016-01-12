0
106
Support & Resistance
Last updated: Jan 12, 2:02 am +03:00
S - Strong|
M - Moderate|
W - Weak
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Looking to Re-Enter Short
EUR/USD Technical Analysis: Looking to Re-Enter Short
|S1
|1.0819
|M
|R3
|1.1164
|M
|S2
|1.0711
|S
|R2
|1.1060
|S
|S3
|1.0602
|W
|R1
|1.0931
|M
Trend
Neutral
Volatility
52%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Will a Weekly Head & Shoulders Doom Abe?
USD/JPY Technical Analysis: Will a Weekly Head & Shoulders Doom Abe?
|S1
|117.32
|W
|R3
|121.49
|S
|S2
|117.08
|M
|R2
|119.37
|M
|S3
|116.07
|S
|R1
|118.77
|W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
GBP/USD Technical Analysis: Have We Seen Terminal Velocity?
|S1
|1.4598
|M
|R3
|1.4804
|S
|S2
|1.4564
|S
|R2
|1.4750
|S
|S3
|1.4500
|S
|R1
|1.4672
|W
Trend
Down
Volatility
79%
USDOLLAR
USDOLLAR Technical Analysis: Long Dollar Like Lehman
USDOLLAR Technical Analysis: Long Dollar Like Lehman
|S1
|12178
|W
|R3
|12238
|S
|S2
|12167
|M
|R2
|12220
|M
|S3
|12040
|S
|R1
|12207
|W
Trend
Down
Volatility
71%