Ahmed Abdal-mageed Ismail

Captain Ai Pro Strategy

Ahmed Abdal-mageed Ismail
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 14%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
10 (90.90%)
Verlusttrades:
1 (9.09%)
Bester Trade:
18.11 USD
Schlechtester Trade:
-0.42 USD
Bruttoprofit:
70.79 USD (70 790 pips)
Bruttoverlust:
-0.42 USD (416 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (66.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.47 USD (8)
Sharpe Ratio:
1.18
Trading-Aktivität:
84.78%
Max deposit load:
8.87%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
167.55
Long-Positionen:
3 (27.27%)
Short-Positionen:
8 (72.73%)
Profit-Faktor:
168.55
Mathematische Gewinnerwartung:
6.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.42 USD (1)
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.42 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
5.44% (28.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 70
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.11 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.34 × 634
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Captain Ai Pro Strategy: Where AI Precision Meets Human Expertise
Welcome to a professional trading environment designed for consistency and long-term capital growth. Our strategy is not just an algorithm; it is a hybrid ecosystem that combines:
Advanced AI Analysis: Our proprietary AI models scan the markets 24/5, identifying high-probability setups with millisecond precision.
Human Oversight: A team of elite market analysts monitors every trade to filter out noise during high-impact news or black swan events.
Institutional Infrastructure: Operating on an Exness Pro Account with standardized symbols (No Suffixes) for 100% copy-trading compatibility worldwide.

Targeted Assets: Gold (XAUUSD) & Major Cryptocurrencies. Recommendation: Minimum balance $200 | Leverage 1:200 or higher.

استراتيجية Captain Ai Pro: حيث تلتقي دقة الذكاء الاصطناعي بخبرة العقول البشرية

مرحبًا بكم في بيئة تداول احترافية مصممة لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال على المدى الطويل. استراتيجيتنا ليست مجرد خوارزمية؛ بل هي نظام هجين يجمع بين:

تحليل متقدم بالذكاء الاصطناعي: نماذجنا الخاصة تقوم بمسح الأسواق على مدار الساعة، لتحديد الفرص عالية الاحتمالية بدقة متناهية.

إشراف بشري: فريق من كبار محللي السوق يراقبون كل صفقة لاستبعاد العشوائية أثناء الأخبار القوية أو الأزمات المفاجئة.

بنية تحتية مؤسسية: يتم التداول عبر حساب Exness Pro برموز قياسية، لضمان توافق النسخ بنسبة 100% مع جميع الوسطاء حول العالم.

الأصول المستهدفة: الذهب (XAUUSD) والعملات الرقمية الكبرى. التوصية: الحد الأدنى للرصيد 200 دولار | رافعة مالية 1:200 أو أعلى.


Keine Bewertungen
2026.01.07 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
