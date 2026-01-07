- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|70
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|70K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Targeted Assets: Gold (XAUUSD) & Major Cryptocurrencies. Recommendation: Minimum balance $200 | Leverage 1:200 or higher.
استراتيجية Captain Ai Pro: حيث تلتقي دقة الذكاء الاصطناعي بخبرة العقول البشرية
مرحبًا بكم في بيئة تداول احترافية مصممة لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال على المدى الطويل. استراتيجيتنا ليست مجرد خوارزمية؛ بل هي نظام هجين يجمع بين:
تحليل متقدم بالذكاء الاصطناعي: نماذجنا الخاصة تقوم بمسح الأسواق على مدار الساعة، لتحديد الفرص عالية الاحتمالية بدقة متناهية.
إشراف بشري: فريق من كبار محللي السوق يراقبون كل صفقة لاستبعاد العشوائية أثناء الأخبار القوية أو الأزمات المفاجئة.
بنية تحتية مؤسسية: يتم التداول عبر حساب Exness Pro برموز قياسية، لضمان توافق النسخ بنسبة 100% مع جميع الوسطاء حول العالم.
الأصول المستهدفة: الذهب (XAUUSD) والعملات الرقمية الكبرى. التوصية: الحد الأدنى للرصيد 200 دولار | رافعة مالية 1:200 أو أعلى.
