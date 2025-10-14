SignaleKategorien
Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky

Ficky Pangestu Fery Yanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 235%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
315
Gewinntrades:
137 (43.49%)
Verlusttrades:
178 (56.51%)
Bester Trade:
119.33 USD
Schlechtester Trade:
-101.40 USD
Bruttoprofit:
5 607.63 USD (559 311 pips)
Bruttoverlust:
-4 894.53 USD (476 713 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (293.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
409.85 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
36.25%
Max deposit load:
2.31%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.17
Long-Positionen:
187 (59.37%)
Short-Positionen:
128 (40.63%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
2.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-542.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-542.67 USD (13)
Wachstum pro Monat :
30.35%
Jahresprognose:
368.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
202.11 USD
Maximaler:
611.27 USD (56.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.39% (542.67 USD)
Kapital:
22.33% (83.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 289
CHFJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
GBPJPY_MRG 4
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
CADJPY_MRG 2
EURUSD_MRG 1
GBPUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 808
CHFJPY_MRG -49
USDJPY_MRG 37
GBPJPY_MRG -37
EURJPY_MRG -36
AUDJPY_MRG -4
CADJPY_MRG -6
EURUSD_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 95K
CHFJPY_MRG -7K
USDJPY_MRG 6K
GBPJPY_MRG -5K
EURJPY_MRG -5K
AUDJPY_MRG -508
CADJPY_MRG -462
EURUSD_MRG -1K
GBPUSD_MRG 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +119.33 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +293.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -542.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.49% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
