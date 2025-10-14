SegnaliSezioni
Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky Pangestu Fery Yanto
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
68 (39.53%)
Loss Trade:
104 (60.47%)
Best Trade:
49.77 USD
Worst Trade:
-60.00 USD
Profitto lordo:
2 209.72 USD (226 108 pips)
Perdita lorda:
-2 298.03 USD (226 776 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (293.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.97 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
92 (53.49%)
Short Trade:
80 (46.51%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.51 USD
Profitto medio:
32.50 USD
Perdita media:
-22.10 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-276.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-276.78 USD (11)
Crescita mensile:
-1.26%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
202.11 USD
Massimale:
474.54 USD (100.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 146
CHFJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
GBPJPY_MRG 4
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
CADJPY_MRG 2
EURUSD_MRG 1
GBPUSD_MRG 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 6
CHFJPY_MRG -49
USDJPY_MRG 37
GBPJPY_MRG -37
EURJPY_MRG -36
AUDJPY_MRG -4
CADJPY_MRG -6
EURUSD_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 11K
CHFJPY_MRG -7K
USDJPY_MRG 6K
GBPJPY_MRG -5K
EURJPY_MRG -5K
AUDJPY_MRG -508
CADJPY_MRG -462
EURUSD_MRG -1K
GBPUSD_MRG 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.77 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +293.97 USD
Massima perdita consecutiva: -276.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

