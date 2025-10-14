- Crescita
Trade:
172
Profit Trade:
68 (39.53%)
Loss Trade:
104 (60.47%)
Best Trade:
49.77 USD
Worst Trade:
-60.00 USD
Profitto lordo:
2 209.72 USD (226 108 pips)
Perdita lorda:
-2 298.03 USD (226 776 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (293.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.97 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
92 (53.49%)
Short Trade:
80 (46.51%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.51 USD
Profitto medio:
32.50 USD
Perdita media:
-22.10 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-276.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-276.78 USD (11)
Crescita mensile:
-1.26%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
202.11 USD
Massimale:
474.54 USD (100.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|146
|CHFJPY_MRG
|6
|USDJPY_MRG
|5
|GBPJPY_MRG
|4
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|CADJPY_MRG
|2
|EURUSD_MRG
|1
|GBPUSD_MRG
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|6
|CHFJPY_MRG
|-49
|USDJPY_MRG
|37
|GBPJPY_MRG
|-37
|EURJPY_MRG
|-36
|AUDJPY_MRG
|-4
|CADJPY_MRG
|-6
|EURUSD_MRG
|-10
|GBPUSD_MRG
|10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|11K
|CHFJPY_MRG
|-7K
|USDJPY_MRG
|6K
|GBPJPY_MRG
|-5K
|EURJPY_MRG
|-5K
|AUDJPY_MRG
|-508
|CADJPY_MRG
|-462
|EURUSD_MRG
|-1K
|GBPUSD_MRG
|1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.77 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +293.97 USD
Massima perdita consecutiva: -276.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
