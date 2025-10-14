SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Ficky
Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky

Ficky Pangestu Fery Yanto
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 235%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
315
Negociações com lucro:
137 (43.49%)
Negociações com perda:
178 (56.51%)
Melhor negociação:
119.33 USD
Pior negociação:
-101.40 USD
Lucro bruto:
5 607.63 USD (559 311 pips)
Perda bruta:
-4 894.53 USD (476 713 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (293.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
409.85 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
36.25%
Depósito máximo carregado:
2.31%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
187 (59.37%)
Negociações curtas:
128 (40.63%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
2.26 USD
Lucro médio:
40.93 USD
Perda média:
-27.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-542.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-542.67 USD (13)
Crescimento mensal:
30.35%
Previsão anual:
368.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
202.11 USD
Máximo:
611.27 USD (56.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.39% (542.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.33% (83.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 289
CHFJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
GBPJPY_MRG 4
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
CADJPY_MRG 2
EURUSD_MRG 1
GBPUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG 808
CHFJPY_MRG -49
USDJPY_MRG 37
GBPJPY_MRG -37
EURJPY_MRG -36
AUDJPY_MRG -4
CADJPY_MRG -6
EURUSD_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG 95K
CHFJPY_MRG -7K
USDJPY_MRG 6K
GBPJPY_MRG -5K
EURJPY_MRG -5K
AUDJPY_MRG -508
CADJPY_MRG -462
EURUSD_MRG -1K
GBPUSD_MRG 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +119.33 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +293.97 USD
Máxima perda consecutiva: -542.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.49% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
Copiar

