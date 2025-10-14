- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
315
Negociações com lucro:
137 (43.49%)
Negociações com perda:
178 (56.51%)
Melhor negociação:
119.33 USD
Pior negociação:
-101.40 USD
Lucro bruto:
5 607.63 USD (559 311 pips)
Perda bruta:
-4 894.53 USD (476 713 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (293.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
409.85 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
36.25%
Depósito máximo carregado:
2.31%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
187 (59.37%)
Negociações curtas:
128 (40.63%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
2.26 USD
Lucro médio:
40.93 USD
Perda média:
-27.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-542.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-542.67 USD (13)
Crescimento mensal:
30.35%
Previsão anual:
368.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
202.11 USD
Máximo:
611.27 USD (56.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.39% (542.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.33% (83.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|289
|CHFJPY_MRG
|6
|USDJPY_MRG
|5
|GBPJPY_MRG
|4
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|CADJPY_MRG
|2
|EURUSD_MRG
|1
|GBPUSD_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|808
|CHFJPY_MRG
|-49
|USDJPY_MRG
|37
|GBPJPY_MRG
|-37
|EURJPY_MRG
|-36
|AUDJPY_MRG
|-4
|CADJPY_MRG
|-6
|EURUSD_MRG
|-10
|GBPUSD_MRG
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|95K
|CHFJPY_MRG
|-7K
|USDJPY_MRG
|6K
|GBPJPY_MRG
|-5K
|EURJPY_MRG
|-5K
|AUDJPY_MRG
|-508
|CADJPY_MRG
|-462
|EURUSD_MRG
|-1K
|GBPUSD_MRG
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +119.33 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +293.97 USD
Máxima perda consecutiva: -542.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
235%
0
0
USD
USD
636
USD
USD
31
0%
315
43%
36%
1.14
2.26
USD
USD
66%
1:500