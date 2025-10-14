SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ficky Pangestu Fery Yanto
Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky Pangestu Fery Yanto
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
68 (39.53%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (60.47%)
En iyi işlem:
49.77 USD
En kötü işlem:
-60.00 USD
Brüt kâr:
2 209.72 USD (226 108 pips)
Brüt zarar:
-2 298.03 USD (226 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (293.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.97 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
92 (53.49%)
Satış işlemleri:
80 (46.51%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.51 USD
Ortalama kâr:
32.50 USD
Ortalama zarar:
-22.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-276.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-276.78 USD (11)
Aylık büyüme:
-1.26%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
202.11 USD
Maksimum:
474.54 USD (100.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 146
CHFJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
GBPJPY_MRG 4
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
CADJPY_MRG 2
EURUSD_MRG 1
GBPUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 6
CHFJPY_MRG -49
USDJPY_MRG 37
GBPJPY_MRG -37
EURJPY_MRG -36
AUDJPY_MRG -4
CADJPY_MRG -6
EURUSD_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 11K
CHFJPY_MRG -7K
USDJPY_MRG 6K
GBPJPY_MRG -5K
EURJPY_MRG -5K
AUDJPY_MRG -508
CADJPY_MRG -462
EURUSD_MRG -1K
GBPUSD_MRG 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.77 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +293.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -276.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol