Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky

Ficky Pangestu Fery Yanto
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 268%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
318
이익 거래:
139 (43.71%)
손실 거래:
179 (56.29%)
최고의 거래:
119.33 USD
최악의 거래:
-101.40 USD
총 수익:
5 696.18 USD (568 191 pips)
총 손실:
-4 919.54 USD (479 214 pips)
연속 최대 이익:
9 (293.97 USD)
연속 최대 이익:
409.85 USD (6)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
32.14%
최대 입금량:
2.31%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.27
롱(주식매수):
189 (59.43%)
숏(주식차입매도):
129 (40.57%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
2.44 USD
평균 이익:
40.98 USD
평균 손실:
-27.48 USD
연속 최대 손실:
13 (-542.67 USD)
연속 최대 손실:
-542.67 USD (13)
월별 성장률:
29.75%
연간 예측:
360.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
202.11 USD
최대한의:
611.27 USD (56.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.39% (542.67 USD)
자본금별:
22.33% (83.71 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD_MRG 292
CHFJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
GBPJPY_MRG 4
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
CADJPY_MRG 2
EURUSD_MRG 1
GBPUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD_MRG 871
CHFJPY_MRG -49
USDJPY_MRG 37
GBPJPY_MRG -37
EURJPY_MRG -36
AUDJPY_MRG -4
CADJPY_MRG -6
EURUSD_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD_MRG 101K
CHFJPY_MRG -7K
USDJPY_MRG 6K
GBPJPY_MRG -5K
EURJPY_MRG -5K
AUDJPY_MRG -508
CADJPY_MRG -462
EURUSD_MRG -1K
GBPUSD_MRG 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +119.33 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +293.97 USD
연속 최대 손실: -542.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.49% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Ficky
월별 30 USD
268%
0
0
USD
700
USD
31
0%
318
43%
32%
1.15
2.44
USD
66%
1:500
