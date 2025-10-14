SignauxSections
Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky Pangestu Fery Yanto
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
172
Bénéfice trades:
68 (39.53%)
Perte trades:
104 (60.47%)
Meilleure transaction:
49.77 USD
Pire transaction:
-60.00 USD
Bénéfice brut:
2 209.72 USD (226 108 pips)
Perte brute:
-2 298.03 USD (226 776 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (293.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
293.97 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.19
Longs trades:
92 (53.49%)
Courts trades:
80 (46.51%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.51 USD
Bénéfice moyen:
32.50 USD
Perte moyenne:
-22.10 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-276.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-276.78 USD (11)
Croissance mensuelle:
-1.26%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
202.11 USD
Maximal:
474.54 USD (100.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 146
CHFJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
GBPJPY_MRG 4
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
CADJPY_MRG 2
EURUSD_MRG 1
GBPUSD_MRG 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 6
CHFJPY_MRG -49
USDJPY_MRG 37
GBPJPY_MRG -37
EURJPY_MRG -36
AUDJPY_MRG -4
CADJPY_MRG -6
EURUSD_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 11K
CHFJPY_MRG -7K
USDJPY_MRG 6K
GBPJPY_MRG -5K
EURJPY_MRG -5K
AUDJPY_MRG -508
CADJPY_MRG -462
EURUSD_MRG -1K
GBPUSD_MRG 1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.77 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +293.97 USD
Perte consécutive maximale: -276.78 USD

Aucun avis
