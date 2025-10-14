SeñalesSecciones
Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky

Ficky Pangestu Fery Yanto
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 235%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
315
Transacciones Rentables:
137 (43.49%)
Transacciones Irrentables:
178 (56.51%)
Mejor transacción:
119.33 USD
Peor transacción:
-101.40 USD
Beneficio Bruto:
5 607.63 USD (559 311 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 894.53 USD (476 713 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (293.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
409.85 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
36.25%
Carga máxima del depósito:
2.31%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.17
Transacciones Largas:
187 (59.37%)
Transacciones Cortas:
128 (40.63%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
2.26 USD
Beneficio medio:
40.93 USD
Pérdidas medias:
-27.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-542.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-542.67 USD (13)
Crecimiento al mes:
30.35%
Pronóstico anual:
368.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
202.11 USD
Máxima:
611.27 USD (56.25%)
Reducción relativa:
De balance:
66.39% (542.67 USD)
De fondos:
22.33% (83.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 289
CHFJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
GBPJPY_MRG 4
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
CADJPY_MRG 2
EURUSD_MRG 1
GBPUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG 808
CHFJPY_MRG -49
USDJPY_MRG 37
GBPJPY_MRG -37
EURJPY_MRG -36
AUDJPY_MRG -4
CADJPY_MRG -6
EURUSD_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG 95K
CHFJPY_MRG -7K
USDJPY_MRG 6K
GBPJPY_MRG -5K
EURJPY_MRG -5K
AUDJPY_MRG -508
CADJPY_MRG -462
EURUSD_MRG -1K
GBPUSD_MRG 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +119.33 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +293.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -542.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.49% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
