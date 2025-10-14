- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
315
利益トレード:
137 (43.49%)
損失トレード:
178 (56.51%)
ベストトレード:
119.33 USD
最悪のトレード:
-101.40 USD
総利益:
5 607.63 USD (559 311 pips)
総損失:
-4 894.53 USD (476 713 pips)
最大連続の勝ち:
9 (293.97 USD)
最大連続利益:
409.85 USD (6)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
36.25%
最大入金額:
2.31%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
187 (59.37%)
短いトレード:
128 (40.63%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
2.26 USD
平均利益:
40.93 USD
平均損失:
-27.50 USD
最大連続の負け:
13 (-542.67 USD)
最大連続損失:
-542.67 USD (13)
月間成長:
30.35%
年間予想:
368.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
202.11 USD
最大の:
611.27 USD (56.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.39% (542.67 USD)
エクイティによる:
22.33% (83.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|289
|CHFJPY_MRG
|6
|USDJPY_MRG
|5
|GBPJPY_MRG
|4
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|CADJPY_MRG
|2
|EURUSD_MRG
|1
|GBPUSD_MRG
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|808
|CHFJPY_MRG
|-49
|USDJPY_MRG
|37
|GBPJPY_MRG
|-37
|EURJPY_MRG
|-36
|AUDJPY_MRG
|-4
|CADJPY_MRG
|-6
|EURUSD_MRG
|-10
|GBPUSD_MRG
|10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|95K
|CHFJPY_MRG
|-7K
|USDJPY_MRG
|6K
|GBPJPY_MRG
|-5K
|EURJPY_MRG
|-5K
|AUDJPY_MRG
|-508
|CADJPY_MRG
|-462
|EURUSD_MRG
|-1K
|GBPUSD_MRG
|1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +119.33 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +293.97 USD
最大連続損失: -542.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
235%
0
0
USD
USD
636
USD
USD
31
0%
315
43%
36%
1.14
2.26
USD
USD
66%
1:500