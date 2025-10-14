- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
315
盈利交易:
137 (43.49%)
亏损交易:
178 (56.51%)
最好交易:
119.33 USD
最差交易:
-101.40 USD
毛利:
5 607.63 USD (559 311 pips)
毛利亏损:
-4 894.53 USD (476 713 pips)
最大连续赢利:
9 (293.97 USD)
最大连续盈利:
409.85 USD (6)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
36.25%
最大入金加载:
2.31%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.17
长期交易:
187 (59.37%)
短期交易:
128 (40.63%)
利润因子:
1.15
预期回报:
2.26 USD
平均利润:
40.93 USD
平均损失:
-27.50 USD
最大连续失误:
13 (-542.67 USD)
最大连续亏损:
-542.67 USD (13)
每月增长:
30.35%
年度预测:
368.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
202.11 USD
最大值:
611.27 USD (56.25%)
相对跌幅:
结余:
66.39% (542.67 USD)
净值:
22.33% (83.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|289
|CHFJPY_MRG
|6
|USDJPY_MRG
|5
|GBPJPY_MRG
|4
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|CADJPY_MRG
|2
|EURUSD_MRG
|1
|GBPUSD_MRG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|808
|CHFJPY_MRG
|-49
|USDJPY_MRG
|37
|GBPJPY_MRG
|-37
|EURJPY_MRG
|-36
|AUDJPY_MRG
|-4
|CADJPY_MRG
|-6
|EURUSD_MRG
|-10
|GBPUSD_MRG
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|95K
|CHFJPY_MRG
|-7K
|USDJPY_MRG
|6K
|GBPJPY_MRG
|-5K
|EURJPY_MRG
|-5K
|AUDJPY_MRG
|-508
|CADJPY_MRG
|-462
|EURUSD_MRG
|-1K
|GBPUSD_MRG
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.33 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +293.97 USD
最大连续亏损: -542.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
235%
0
0
USD
USD
636
USD
USD
31
0%
315
43%
36%
1.14
2.26
USD
USD
66%
1:500