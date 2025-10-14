СигналыРазделы
Ficky Pangestu Fery Yanto

Ficky

Ficky Pangestu Fery Yanto
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 235%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
315
Прибыльных трейдов:
137 (43.49%)
Убыточных трейдов:
178 (56.51%)
Лучший трейд:
119.33 USD
Худший трейд:
-101.40 USD
Общая прибыль:
5 607.63 USD (559 311 pips)
Общий убыток:
-4 894.53 USD (476 713 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (293.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
409.85 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
36.25%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
187 (59.37%)
Коротких трейдов:
128 (40.63%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
2.26 USD
Средняя прибыль:
40.93 USD
Средний убыток:
-27.50 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-542.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-542.67 USD (13)
Прирост в месяц:
30.35%
Годовой прогноз:
368.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
202.11 USD
Максимальная:
611.27 USD (56.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.39% (542.67 USD)
По эквити:
22.33% (83.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 289
CHFJPY_MRG 6
USDJPY_MRG 5
GBPJPY_MRG 4
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
CADJPY_MRG 2
EURUSD_MRG 1
GBPUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG 808
CHFJPY_MRG -49
USDJPY_MRG 37
GBPJPY_MRG -37
EURJPY_MRG -36
AUDJPY_MRG -4
CADJPY_MRG -6
EURUSD_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG 95K
CHFJPY_MRG -7K
USDJPY_MRG 6K
GBPJPY_MRG -5K
EURJPY_MRG -5K
AUDJPY_MRG -508
CADJPY_MRG -462
EURUSD_MRG -1K
GBPUSD_MRG 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.33 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +293.97 USD
Макс. убыток в серии: -542.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 14:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.49% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
