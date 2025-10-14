- Прирост
Всего трейдов:
315
Прибыльных трейдов:
137 (43.49%)
Убыточных трейдов:
178 (56.51%)
Лучший трейд:
119.33 USD
Худший трейд:
-101.40 USD
Общая прибыль:
5 607.63 USD (559 311 pips)
Общий убыток:
-4 894.53 USD (476 713 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (293.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
409.85 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
36.25%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
187 (59.37%)
Коротких трейдов:
128 (40.63%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
2.26 USD
Средняя прибыль:
40.93 USD
Средний убыток:
-27.50 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-542.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-542.67 USD (13)
Прирост в месяц:
30.35%
Годовой прогноз:
368.22%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
202.11 USD
Максимальная:
611.27 USD (56.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.39% (542.67 USD)
По эквити:
22.33% (83.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|289
|CHFJPY_MRG
|6
|USDJPY_MRG
|5
|GBPJPY_MRG
|4
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|CADJPY_MRG
|2
|EURUSD_MRG
|1
|GBPUSD_MRG
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|808
|CHFJPY_MRG
|-49
|USDJPY_MRG
|37
|GBPJPY_MRG
|-37
|EURJPY_MRG
|-36
|AUDJPY_MRG
|-4
|CADJPY_MRG
|-6
|EURUSD_MRG
|-10
|GBPUSD_MRG
|10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|95K
|CHFJPY_MRG
|-7K
|USDJPY_MRG
|6K
|GBPJPY_MRG
|-5K
|EURJPY_MRG
|-5K
|AUDJPY_MRG
|-508
|CADJPY_MRG
|-462
|EURUSD_MRG
|-1K
|GBPUSD_MRG
|1K
Лучший трейд: +119.33 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +293.97 USD
Макс. убыток в серии: -542.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
