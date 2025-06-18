SignaleKategorien
Bayu Hasan Nurrohman

Bayuhasann

Bayu Hasan Nurrohman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 72%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
336
Gewinntrades:
146 (43.45%)
Verlusttrades:
190 (56.55%)
Bester Trade:
498.00 USD
Schlechtester Trade:
-515.15 USD
Bruttoprofit:
38 383.62 USD (544 036 pips)
Bruttoverlust:
-32 544.06 USD (411 161 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (2 821.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 821.92 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
83.48%
Max deposit load:
16.34%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.12
Long-Positionen:
237 (70.54%)
Short-Positionen:
99 (29.46%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
17.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
262.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-171.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-3 079.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 079.51 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-2.08%
Jahresprognose:
-25.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 409.18 USD
Maximaler:
5 213.06 USD (59.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.87% (5 213.06 USD)
Kapital:
12.71% (881.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 308
EURJPY 6
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.1K
EURJPY 533
USDJPY 44
GBPJPY -65
CHFJPY -72
AUDJPY 99
CADJPY -5
NZDJPY 249
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 125K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
GBPJPY -75
CHFJPY 0
AUDJPY 1K
CADJPY 0
NZDJPY 2K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +498.00 USD
Schlechtester Trade: -515 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 821.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 079.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Traders gold only simple profitable
Keine Bewertungen
2025.11.05 02:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 18:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
